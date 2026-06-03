Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στον Κορυδαλλό - Ένοικος έχει εγκλωβιστεί στην ταράτσα (vid)

Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγη ώρα στον Κορυδαλλό καθώς λίγο μετά τις 10:00 ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Σάμου.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο σημείο έχουν σπεύσει 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ακούγονται εκρήξεις. Το σημείο έχουν καλύψει πυκνοί καπνοί.

Παράλληλα, ένοικος του σπιτιού έχει εγκλωβιστεί στην ταράτσα, οπού φαίνεται πως ανέβηκε για να αποφύγει τις φλόγες που ξέσπασαν στο κάτω μέρος του σπιτιού.

Ο πρώτος όροφος του διαμερίσματος έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του OPEN στον πρώτο όροφο κατοικούσε η μητέρα της οικογένειας η οποία πριν από μερικές ημέρες έφυγε από τη ζωή και σήμερα το πρωί θα τελούνταν η κηδεία της.

Πιθανότατα η φωτιά προκλήθηκε από αναμμένο καντηλάκι.