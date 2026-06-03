Ανανέωσε με τη Ferrari o Λεκλέρ

Η Ferrari ανακοίνωσε νέα πολυετή συμφωνία με τον Σαρλ Λεκλέρ, η οποία θα κρατήσει τον Μονεγάσκο οδηγό ντυμένο στα κόκκινα για «τα επόμενα χρόνια».

Ο Λεκλέρ εντάχθηκε στη Scuderia το 2019, αφού έκανε το ντεμπούτο του στη Formula 1 το 2018 με τη Sauber, έχοντας προηγουμένως κατακτήσει τον τίτλο της Formula 2 το 2017.

Στα χρόνια που ακολούθησαν στη Ferrari, χάρισε στους tifosi πολλές στιγμές χαράς, με πιο χαρακτηριστικές τις νίκες στη Μόντσα το 2019 και το 2024, αλλά και τη συγκινητική πρώτη του νίκη στο Grand Prix του Μονακό το 2024. Παράλληλα, βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση της λίστας με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της Ferrari, πίσω μόνο από τον Μίκαελ Σουμάχερ.

Η νέα συμφωνία αποτελεί το επόμενο κεφάλαιο μιας σχέσης που μετρά ήδη σχεδόν μία δεκαετία, καθώς ο Λεκλέρ εντάχθηκε στην ακαδημία οδηγών της Ferrari το 2016. Παράλληλα, υπογραμμίζει την πίστη του 28χρονου ότι μπορεί να βοηθήσει την ομάδα να επιστρέψει στην κορυφή και να κατακτήσει ξανά ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο κοντινό μέλλον.

«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος που συνεχίζω αυτό το ταξίδι με τη Scuderia Ferrari HP», δήλωσε ο Λεκλέρ.

«Για μένα ήταν πάντα κάτι πολύ περισσότερο από μία απλή ομάδα.

Είναι η ομάδα που αγαπούσα και ονειρευόμουν να ανήκω από τότε που ήμουν παιδί και, έπειτα από όλα αυτά τα χρόνια, έχει γίνει η δεύτερη οικογένειά μου».

«Μαζί έχουμε ζήσει απίστευτες στιγμές, αλλά και δύσκολες περιόδους. Πιστεύω όμως σε αυτή την ομάδα περισσότερο από ποτέ και είμαι πραγματικά ευγνώμων που θα συνεχίσουμε να παλεύουμε δίπλα δίπλα για τον κοινό μας στόχο, να φέρουμε ξανά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Μαρανέλο.

Το να είσαι οδηγός της Ferrari είναι ένα όνειρο, αλλά ταυτόχρονα και μια ευθύνη που δεν θεωρώ ποτέ δεδομένη. Θα συνεχίσω να δίνω το 100% των δυνάμεών μου για να επιστρέψει αυτή η ομάδα εκεί όπου ανήκει, στην κορυφή, για όλους στο Μαρανέλο και πάνω απ’ όλα για τους tifosi, των οποίων το πάθος είναι η καρδιά που χτυπά για αυτή τη Scuderia».

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, δήλωσε:

«Ο Σαρλ αποτελεί μέλος της οικογένειας της Ferrari εδώ και πολλά χρόνια και η ανανέωση της συνεργασίας μας ήταν κάτι απολύτως φυσικό.

Όλα αυτά τα χρόνια τον είδαμε να εξελίσσεται, όχι μόνο σε έναν από τους κορυφαίους οδηγούς της Formula 1, αλλά και σε έναν άνθρωπο που έχει ταυτιστεί πλήρως με την ομάδα και με όσα εκπροσωπεί η Ferrari. Εκτιμούμε το ταλέντο του, θαυμάζουμε την αποφασιστικότητά του και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει κάθε ημέρα δίπλα στους ανθρώπους της Scuderia, τόσο εντός όσο και εκτός πίστας.

Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το πρότζεκτ για εκείνον και είμαστε χαρούμενοι που θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί για την επίτευξη των κοινών μας στόχων».