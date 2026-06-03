Το φθινοπωρινό ξεκαθάρισμα και η πιο ξενέρωτη διάσπαση στην ιστορία της Αριστεράς

Παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον τα όσα γίνονται το τελευταίο διάστημα στη Νέα Αριστερά. Δεν θα σας κουράσω με τις λεπτομέρειες γιατί πραγματικά θα σας κάψω τον εγκέφαλο.

Η ουσία είναι ότι χθες αποχώρησαν αποχώρησαν οι εφτά βουλευτές, ανάμεσά τους και οι πρωτοκλασσάτοι, Αχτσιόγλου, Τζανακόπουλος, Χαρίτσης και Ηλιόπουλος. Η ηγεσία του κόμματος υπό τον Γ. Σακελλαρίδη το είπε ξεκάθαρα ότι οι αποχωρήσεις γίνονται προκειμένου τα συγκεκριμένα στελέχη να πορευτούν με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Αυτό που πάντως έχω να ομολογήσω είναι ότι σε αντίθεση με άλλες διασπάσεις εντός Αριστεράς αυτή έγινε «με το σεις και με το σας». Τέτοιο πολιτικό πολιτισμό, τουλάχιστον δημόσια, δεν έχω ξανασυναντήσει. Αυτό λέω εγώ που είμαι, βέβαια, καλοπροέραιτος.

Γιατί ένας γνωστός μου που συνομίλησα χθες και ο οποίος έχει βαθιά γνώση του αριστερού κινήματος μονολογούσε: «αυτά τα παιδιά είναι τόσο ξενέρωτα που ούτε μια διάσπαση με καβγά δεν μπορούν να κάνουν».

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