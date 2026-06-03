Δεκτό το αίτημα αναίρεσης του Νικόλα Κακλαμανάκη από τον Άρειο Πάγο

Ο Άρειος Πάγος έκανε δεκτό το αίτημα αναίρεσης της απόφασης του Εφετείου στη δικαστική διαμάχη του Νικόλα Κακλαμανάκη με την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και την παραπέμπει εκ νέου στο εφετείο.

Σύμφωνα με την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, το Εφετείο δεν εφάρμοσε ορθά το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο αφορά την ελευθερία της έκφρασης. Παράλληλα, κρίθηκε ότι η αξιολόγηση των δημόσιων τοποθετήσεων του Νίκου Κακλαμανάκη έγινε αποσπασματικά, με έμφαση σε μεμονωμένες φράσεις και λέξεις, χωρίς να ληφθεί υπόψη το συνολικό τους περιεχόμενο και το πλαίσιο μέσα στο οποίο διατυπώθηκαν.

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει το 2022, όταν η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία είχε κινηθεί δικαστικά εναντίον του χρυσού Ολυμπιονίκη, με αφορμή δημόσιες παρεμβάσεις και τοποθετήσεις του για ζητήματα που αφορούσαν την ομοσπονδία και τον ελληνικό αθλητισμό.

Όπως επισημαίνεται στο σχετικό δελτίο Τύπου, η απόφαση 66/2026 του Αρείου Πάγου αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη νομολογία γύρω από την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης, αλλά και για την προάσπιση δημοσιογράφων, αθλητών και πολιτών που παρεμβαίνουν δημόσια σε ζητήματα ευρύτερου ενδιαφέροντος.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Κακλαμανάκης υποδέχθηκε την εξέλιξη με έντονη συγκίνηση, δηλώνοντας:

«Στη ζωή μου έχω δώσει πολλούς αγώνες. Ο κόσμος γνωρίζει λίγους, αυτούς που κέρδισα στη θάλασσα. Είναι οι αγώνες που με έκαναν διάσημο αλλά και μου έδωσαν δύναμη για τους άλλους αγώνες: τους αγώνες που δίνω πάνω από 30 χρόνια στη στεριά και ο περισσότερος κόσμος τους αγνοεί. Είναι όμως οι διαχρονικότεροι και σημαντικότεροι.

Είναι οι αγώνες που τελικά θα αγγίξουν μεγαλύτερο κοινό από τα δύο Ολυμπιακά Μετάλλια και τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα. Είναι οι αγώνες κατά της κατάχρησης εξουσίας, της διαφθοράς, του εκφοβισμού και της αναξιοκρατίας, οι οποίοι σήμερα δικαιώνονται από τον ανεξάρτητο πυλώνα της δικαστικής εξουσίας, τον Άρειο Πάγο.

Δεν μπορώ παρά να ξεχάσω όλες τις ταλαιπωρίες, τις αναλγησίες του συστήματος και τις κακοήθειες και να χαμογελάσω. Σήμερα ξεχειλίζω από ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, όπου ο κάθε άνθρωπος θα μπορεί ελεύθερα και άφοβα να εκφράζει την τεκμηριωμένη και αμερόληπτη άποψή του και να βάλει ενάντια σε όποια εκτροπή τον καταδυναστεύει. Υποδέχομαι την απόφαση με σεβασμό, ικανοποίηση αλλά και βαθιά αίσθηση ευθύνης».