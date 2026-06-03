«Λυγίζει» και πρωταθλήτριες: Παίκτριες ποδοσφαιρικής ομάδας βάζουν ομαδικά τα κλάματα μπροστά στον Κιμ Γιονγκ Ουν (vid)

Τις παίκτριες και το τεχνικό επιτελείο της Naegohyang Women’s FC επισκέφθηκε ο Κιμ Γιονγκ Ουν, λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του AFC Women’s Champions League (σ.σ. πρόκειται για την κορυφαία διοργάνωση γυναικείου ποδοσφαίρου στην Ασία) από τη βορειοκορεατική ομάδα στη Νότια Κορέα.

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο KCNA, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης παρακολούθησε τη Δευτέρα αγώνα επίδειξης ανάμεσα στη Naegohyang και την εθνική ομάδα γυναικών Κ17 της χώρας, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 80 χρόνια από την ίδρυση της Κεντρικής Σχολής Εκπαίδευσης Στελεχών του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος.

Πριν από την αναμέτρηση, ο Κιμ συναντήθηκε με αθλήτριες και προπονητές των δύο ομάδων, συγχαίροντάς τους για τις πρόσφατες διεθνείς επιτυχίες τους. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα να συνεχίσουν να κατακτούν τίτλους, συνδέοντας τις επιτυχίες τους με τον πατριωτισμό τους.

Φωτογραφίες που έδωσαν στη δημοσιότητα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν τον Κιμ να χαιρετά τις ποδοσφαιρίστριες στον αγωνιστικό χώρο και να φωτογραφίζεται μαζί τους, με ορισμένες από τις αθλήτριες να εμφανίζονται συγκινημένες κατά τη συνάντηση.

Όπως μεταδίδει το CNN, η εικόνα των αθλητριών να κλαίνε με αναφιλητά παρουσιάζει αντιθεση με την εικόνα των ίδιων αθλητριών που ήταν απαθείς κατά την επιστροφή τους και ενώ στο αεροδρόμιο είχε συγκεντρωθεί πλήθους κόσμου γα να τις συγχαρεί.

Και αυτό γιατί, σε αντίθεση με τις δυτικές κοινωνίες, το μεγαλύτερο έπαθλο δεν είναι τα χρήματα ή η δόξα, αλλά η αναγνώριση από τον Κιμ Γιονγκ Ουν, όπου είναι και μεγάλος φαν του ποδοσφαίρου. Η μεγαλύτερη επίβραβευη για τις Βορειοκορεάτισσες που κατέκτησαν τη κορυφαία διοργάνωση της Ασίας, ήταν να γνωρίσουν τον ηγέτη τους και εξ ου το “ξέσπασμα”.

Η Naegohyang βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής τον περασμένο μήνα, όταν ταξίδεψε στη Νότια Κορέα για την τελική φάση του AFC Women’s Champions League. Ήταν η πρώτη φορά από το 2018 που Βορειοκορεάτες αθλητές αγωνίστηκαν στη Νότια Κορέα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών παραμένουν ιδιαίτερα τεταμένες.

Η ομάδα απέκλεισε στον ημιτελικό τη διοργανώτρια Suwon FC και στη συνέχεια επικράτησε της ιαπωνικής Tokyo Verdy Beleza με 1-0 στον τελικό της 23ης Μαΐου, κατακτώντας τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ασίας.

Η επιτυχία συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν τα χρήματα μπορούν να μεταφερθούν στη Βόρεια Κορέα λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από τα Ηνωμένα Έθνη, με την Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (AFC) να μην έχει τοποθετηθεί δημόσια επί του ζητήματος.

Ιδρυμένη το 2012 και υποστηριζόμενη από κρατική βιομηχανική εταιρεία, η Naegohyang θεωρείται πλέον μία από τις κορυφαίες γυναικείες ομάδες της Βόρειας Κορέας. Στο ρόστερ της περιλαμβάνονται αρκετές ποδοσφαιρίστριες που συνέβαλαν στις πρόσφατες κατακτήσεις των Παγκοσμίων Κυπέλλων Κ17 και Κ20 γυναικών από τη χώρα.

Η κατάκτηση του τροπαίου είχε και πολιτικές προεκτάσεις. Μετά τον τελικό, ο προπονητής της ομάδας αποχώρησε από συνέντευξη Τύπου όταν Νοτιοκορεάτης δημοσιογράφος αναφέρθηκε στη Βόρεια Κορέα ως «Βορρά» αντί για το επίσημο όνομα της χώρας, τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας. Παράλληλα, τα βορειοκορεατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν την επιτυχία της ομάδας χωρίς να αναφέρουν ότι ο τελικός διεξήχθη στη Νότια Κορέα.

Πηγή: news247.gr