Καλαμάτα: Ζήλια, social media και 45 μαχαιριές - Το χρονικό της άγριας γυναικοκτονίας και τα ερωτήματα για τα παιδιά

Ένα "δολοφονικό αμόκ", δεκάδες βίαια χτυπήματα με μαχαίρι κατά… ριπάς, ακόμα και δαγκωματιές, αποκάλυψε η εξέταση στο άψυχο σώμα της 39χρονης Βασιλικής, από τον ιατροδικαστή Κορίνθου Νίκο Κωττακίδη.

Αξιωματικοί που ερευνούν το έγκλημα, εκτιμούν ότι το θύμα πιθανότατα έστειλε ή δέχτηκε κάποιο μήνυμα το βράδυ της δολοφονίας, το οποίο προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του καθ’ ομολογία δράστη. Αστυνομικές πηγές, σημειώνουν ότι η 39χρονη είχε απομακρυνθεί από τον σύζυγο της επιθυμώντας χωρισμό, όμως εκείνος προσπαθούσε να επανασυνδεθεί μαζί της.

Το πρωί της Τρίτης, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας. Σε βάρος του, ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων. Έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στον Ανακριτή την Παρασκευή.

"Είναι ένας άνθρωπος που τη ζήλευε, τον ενοχλούσαν τα post που ανέβαζε στα social media", ανέφερε φίλη της Βασιλικής που βρέθηκε στα δικαστήρια, μια άλλη γυναίκα που γνώριζε την 39χρονη σημείωσε ότι έμαθε πως είχε επισκεφτεί τον Σύλλογο Κακοποιημένων Γυναικών.

Ο 41 ετών γυναικοκτόνος, κατάφερε τουλάχιστον 45 μαχαιριές στην σύζυγο του, οι περισσότερες εκ των οποίων την ώρα που η άτυχη γυναίκα βρισκόταν πεσμένη στο πάτωμα. Τρία από τα χτυπήματα, δύο στο στήθος και ένα στην πλάτη ήταν τα θανατηφόρα. Παράλληλα διαπιστώθηκαν περίπου 15 επιδερμικά αμυντικά τραύματα, αλλά και τραύματα σε λαιμό και σαγόνι.

Η 39χρονη εντοπίστηκε σε εμβρυϊκή στάση, ενώ το μαχαίρι ήταν στο αριστερό της χέρι, παρά το γεγονός ότι είναι δεξιόχειρας. Αυτή η λεπτομέρεια, αναμένεται να αξιολογηθεί από τις αρχές, που εξετάζουν τους ισχυρισμούς του δράστη ότι δέχτηκε επίθεση. Οι αστυνομικοί εκτιμούν και δεν αποκλείουν ο δράστης να έχει βάλει το μαχαίρι του φόνου, στο χέρι της γυναίκας ετεροχρονισμένα, προκειμένου να ενισχύσει την εκδοχή της επίθεσης εναντίον του.

Τα παιδιά

Το άγριο έγκλημα εκτυλίχθηκε την ώρα που τα δύο κοριτσάκια ηλικίας 10 και 6 χρόνων βρίσκονταν σε διπλανό δωμάτιο. Τα παιδιά παρακολουθούνται από παιδοψυχολόγους, ενώ υποβλήθηκαν σε αιματολογικές εξετάσεις όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο.

Αστυνομικοί προβληματίζονται από το γεγονός ότι τα κορίτσια δεν αντιλήφθηκαν τον αιματηρό καβγά ανάμεσα στους γονείς του και εξετάζουν το ενδεχόμενο να τους είχε χορηγηθεί κάποια ουσία, καθώς κατά τη διάρκεια της έρευνας που έγινε στο σπίτι εντοπίστηκε μία καρτέλα ηρεμιστικών χωρίς συνταγή. Σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμο, δεν αποκλείεται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών να υπάρξουν τοξικολογικές αναλύσεις.

Πηγή: thetoc.gr