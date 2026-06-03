Νταβέλης: «Καμία επίσημη πρόταση για την ΑΕΛ»

Με αφορμή δημοσιεύματα σε ιστοσελίδες περί εξελίξεων γύρω από το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΠΑΕ ΑΕΛ ο Αχιλλέας Νταβέλης με δήλωση του στο FORMedia.gr ξεκαθάρισε το τοπίο σε ότι έχει να κάνει με την επόμενη μέρα της ΠΑΕ ΑΕΛ.

Αναλυτικά η δήλωση του Αχιλλέα Νταβέλη:

«Με αφορμή τα ονόματα τα οποία κατά καιρούς διακινούνται στο διαδίκτυο μέχρι και σήμερα ουδεμία επίσημη πρόταση – όχληση περί εξαγοράς των μετοχών και των περιουσιακών στοιχείων της ΠΑΕ ΑΕΛ υπήρξε στη διοίκησή μας.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τους κυρίους Ντελόπουλο και Κασίδη που αναφέρονται δημοσία στο καθόλα «έγκριτο» ρεπορτάζ ενημερώνουμε ότι ο μεν κύριος Ντελόπουλος ατύπως ενδιαφέρθηκε και φαίνεται ότι θέλει αλλά δεν μπορεί, o δε κύριος Κασίδης παρότι κρίνουμε ότι μπορεί ουδέποτε εξέφρασε οποιαδήποτε επίσημη επιθυμία μέχρι και σήμερα.

Τα παραπάνω επισημαίνονται καθώς η ημερομηνία της 17ης Ιουνίου είναι καταληκτική και ουδεμία παράταση θα δοθεί για τις περαιτέρω εξελίξεις. Επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά ότι η απόφαση της απερχόμενης διοίκησης είναι οριστική και αμετάκλητη όπως αυτή δηλώθηκε με ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΛ στις 27 Μαΐου».

