"Νευρική κρίση" στην Κεντροαριστερά: Το comeback Τσίπρα, οι τριγμοί στο ΠΑΣΟΚ και οι δημοσκοπήσεις

Περίοδο "νευρικής κρίσης" περνάει το ΠΑΣΟΚ, με τις δημοσκοπήσεις να το δείχνουν η μία μετά την άλλη στην 3η θέση -Η έλευση του Αλέξη Τσίπρα ταρακουνά συθέμελα την κεντροαριστερά.

Περίοδο "νευρικής κρίσης" περνάει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τις δημοσκοπήσεις να το δείχνουν η μία μετά την άλλη στην τρίτη θέση και σε μάχη σώμα με σώμα με την "Ελπίδα για την Δημοκρατία" της Μαρίας Καρυστιανού.

Οι ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό με την έλευση του Αλέξη Τσίπρα ταρακουνάνε συθέμελα την κεντροαριστερά με το ΠΑΣΟΚ να δέχεται τα πρώτα πλήγματα και το αφήγημα της "νίκης έστω και με μία ψήφο διαφορά" να αρχίζει να καταρρέει. Οι δηλώσεις Δούκα και το θολό μήνυμα που άφησε στην συνέντευξή του στο Μέγκα για το ποιος θα ηγηθεί μίας πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας, τάραξε ακόμη περισσότερο τη Χαριλάου Τρικούπη και προκάλεσε αντιδράσεις κορυφαίων στελεχών (σ.σ Άννα Διαμαντοπούλου) αλλά και εκνευρισμό στο εσωτερικό του κόμματος.

Η νέα δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΙ επιβεβαίωσε χθες την ανοδική και δυναμική τάση του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛΑΣ, η οποία συνεχίζει να έρχεται δεύτερη στις προτιμήσεις των ερωτηθέντων, αφήνοντας πίσω το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση. Στην έρευνα και ειδικότερα στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ έρχεται πρώτη με ποσοστό 29,5%, δεύτερη η ΕΛΑΣ με 15,5% και το ΠΑΣΟΚ να καταγράφεται τρίτο με 11,5%. Πρόβλημα για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ παραμένει η καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία με ποσοστό 7%, με τον Κ. Μητσοτάκη να μετριέται στο 30% και τον Αλέξη Τσίπρα στο 17%.

Με όχημα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, αλλά και την στρατηγική που θα χαράξουν στο επικείμενο πολιτικό συμβούλιο τα μέλη του την ερχόμενη Παρασκευή, θα επιχειρηθεί ανατροπή των δημοσκοπικών δεδομένων. Βασικός αντίπαλος του κόμματος παραμένει η Νέα Δημοκρατία, και όπως λένε τα στελέχη του, οποιαδήποτε συζήτηση περί συνεργασιών σε αυτή τη φάση, πρέπει να σταματήσει.

"Πολλοί από τους πολίτες στράφηκαν προς τον Μητσοτάκη για να φύγει ο Τσίπρας και να μην επιστρέψει. Κάθε συζήτηση περί σύμπραξης με ένα νέο κόμμα του Τσίπρα δεν τους φέρνει πιο κοντά στο ΠΑΣΟΚ- αντίθετα, τους συσπειρώνει ξανά γύρω από τη Νέα Δημοκρατία" λένε στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Ο Σαμαράς, το κόμμα, και το κάλεσμα

Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι πληροφορίες που θέλουν τον Αντώνη Σαμαρά να βρίσκεται σε οργανωτική εγρήγορση, με πρόσωπα που συνομιλούν μαζί του να υποστηρίζουν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν είναι μακριά από το …πάτημα του κουμπιού. Συνομιλητές του φαίνεται ότι έχουν ωστόσο διαφορετική άποψη για το πότε θα πρέπει ο πρώην Πρωθυπουργός να βγει μπροστά και να κάνει το βήμα, ανακοινώνοντας την πρόθεσή του να είναι παρών στις εξελίξεις και στην εκλογική μάχη.

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι καθώς το πολιτικό σκηνικό αρχίζει να διαμορφώνεται, ο Αντωνης Σαμαράς δεν πρέπει να χάσει το momentum να τοποθετηθεί από τώρα για τα σχέδια του. Υπάρχει όμως και μερίδα των συνομιλητών του που συντάσσονται με τις ανακοινώσεις της …τελευταίας στιγμής, κοντά στο φθινόπωρο, λίγο μετά την ΔΕΘ, όπου θα έχει και το πλεονέκτημα να κάνει "θόρυβο" λίγο πριν την εκλογική αναμέτρηση.

Οι κινήσεις του Αντωνη Σαμαρά δεν περνούν απαρατήρητες από το Μέγαρο Μαξίμου, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι ενδεχόμενη πολιτική κίνηση του πρώην Πρωθυπουργού θα στερήσει ψήφους από την Νέα Δημοκρατία, η οποία σήμερα βρίσκεται μακριά από την αυτοδυναμία. Στην δημοσκόπηση της Pulse για το δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ, στο σύνολο του δείγματος ένα 3% απαντά ότι σίγουρα θα ψήφιζε ένα κόμμα Σαμαρά, ένα 8% μάλλον ναι, ένα 17% μάλλον όχι και ένα 64% σίγουρα όχι.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν ήταν …άσχετο το κάλεσμα του Παύλου Μαρινάκη στον Αντωνη Σαμαρά αλλά και στον Κωστα Καραμανλή για συστράτευση εκ νέου των δύο πρώην με την Νέα Δημοκρατία. Μιλώντας σε vidcast του in.gr και τη Ράνια Τζίμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι "δεν θα ήταν μία ευχάριστη εξέλιξη αν ο κ. Σαμαράς έκανε κόμμα" υποστηρίζοντας ότι διαχρονικά η γαλάζια παράταξη ήταν πάνω από πρόσωπα και εναντιώσεις. "Και τα δύο πρόσωπα προσπάθησαν να πάνε την χώρα μπροστά. Δεν μπορούν να βάζουν το όποιο γινάτι-όπως το λέτε εσείς- πάνω από τα μεγάλα διλήμματα" υποστήριξε ο Παύλος Μαρινάκης, απευθύνοντας σαφές κάλεσμα στους πρώην Πρωθυπουργούς.

Πηγή: thetoc.gr