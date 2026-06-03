Μουντιάλ: Περισσότερες αρμοδιότητες στο VAR και αυστηρότερα μέτρα κατά των καθυστερήσεων

Σημαντικές αλλαγές αναμένεται να εφαρμοστούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με στόχο τη βελτίωση της διαιτησίας, την καταπολέμηση των καθυστερήσεων και την ενίσχυση του fair play.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα μεταξύ των βασικών αλλαγών ξεχωρίζει «η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του VAR, το οποίο θα μπορεί να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις λανθασμένης αποβολής μέσω δεύτερης κίτρινης κάρτας, σε σφάλματα ταυτοποίησης ποδοσφαιριστών, καθώς και όταν κάρτα αποδοθεί σε λάθος παίκτη. Παράλληλα, θα υπάρχει η δυνατότητα επανεξέτασης λανθασμένων αποφάσεων για κόρνερ, εφόσον η διόρθωση μπορεί να γίνει άμεσα.

Αυστηρότερα γίνονται και τα μέτρα για τη συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών, καθώς προβλέπεται απευθείας κόκκινη κάρτα σε παίκτες που καλύπτουν το στόμα τους κατά τη διάρκεια έντονων αντιπαραθέσεων, με στόχο την αντιμετώπιση προσβλητικών ή ρατσιστικών εκφράσεων.

Στο ιατρικό πρωτόκολλο, κάθε ποδοσφαιριστής που δέχεται φροντίδα εντός αγωνιστικού χώρου θα πρέπει να παραμένει εκτός γηπέδου για τουλάχιστον ένα λεπτό πριν επιστρέψει, με εξαίρεση συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως τραυματισμούς τερματοφυλάκων ή περιστατικά διάσεισης».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη μείωση των καθυστερήσεων.

«Οι παίκτες που γίνονται αλλαγή θα πρέπει να αποχωρούν από τον αγωνιστικό χώρο μέσα σε δέκα δευτερόλεπτα, ενώ επαναφορές και ελεύθερα θα εκτελούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα με τη χρήση αντίστροφης μέτρησης.

Τέλος, οι κίτρινες κάρτες θα μηδενίζονται μετά τη φάση των ομίλων και ξανά μετά τα προημιτελικά, προκειμένου να περιοριστούν οι αποκλεισμοί λόγω συσσώρευσης καρτών, ενώ σε κάθε ημίχρονο θα προβλέπεται υποχρεωτική τρίλεπτη διακοπή για ενυδάτωση των ποδοσφαιριστών».