«Η Τσέλσι καραδοκεί για Γουόρτον: Υποχωρεί η Γιουνάιτεντ από την μάχη»

Η Τσέλσι παρακολουθεί στενά την περίπτωση του Άνταμ Γουόρτον, με το ενδιαφέρον για τον νεαρό χαφ της Κρίσταλ Πάλας να αυξάνεται ενόψει του καλοκαιρινού μεταγραφικού παζαριού.

Την ίδια ώρα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται να φεύγει από τη διεκδίκησή του, στρέφοντας την προσοχή της σε άλλους στόχους για τη μεσαία γραμμή.

Οι Σάντρο Τονάλι και Ματέους Φερνάντες βρίσκονται πλέον ψηλά στη λίστα των «Κόκκινων Διαβόλων», κάτι που ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για την Τσέλσι.

Οι «Μπλε» εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του και δεν αποκλείεται να κινηθούν δυναμικά το προσεχές διάστημα, εκμεταλλευόμενοι την αλλαγή στάσης της Γιουνάιτεντ.

Το ερώτημα είναι αν η Τσέλσι θα κάνει επίσημη πρόταση και αν η Κρίσταλ Πάλας θα μπει σε διαδικασία διαπραγματεύσεων.