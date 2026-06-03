Καλαμάτα: Τρεις άγνωστοι θα καλύψουν τα έξοδα της κηδείας της 39χρονης Σίλιας

Η οικογένεια της Σίλιας αδυνατεί να καλύψει τα έξοδα για την κηδεία της.

Τρία άγνωστα άτομα θα καλύψουν τα έξοδα της κηδείας της 39χρονης Σίλιας που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της με περισσότερες από 40 μαχαιριές.

Σύμφωνα με τόσα μετέδωσε το Mega, η οικογένεια της 39χρονης αδυνατεί να καλύψει τα έξοδα της κηδείας της καθώς κανένα άτομο από τον περίγυρό της δεν διαθέτει την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα τρία άτομα που θα πληρώσουν την κηδεία της Σίλιας δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την οικογένεια και την υπόθεση.

Όπως φαίνεται τα τρία άτομα ευαισθητοποιήθηκαν και πήραν την απόφαση να καλύψουν τα έξοδα, ενώ ζήτησαν να μην δημοσιοποιηθούν τα ονόματά τους.

Πηγή: newsbomb.gr