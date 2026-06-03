«Τιμή-φωτιά» για Ματέους Φερνάντες από την Γουέστ Χαμ

Ψηλά στη μεταγραφική λίστα της Άρσεναλ είναι ο Ματέους Φερνάντες, με τη Γουέστ Χαμ ωστόσο να μην δείχνει διάθεση να παραχωρήσει εύκολα τον Πορτογάλο μέσο.

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, τα «Σφυριά» κοστολογούν τον 21χρονο ποδοσφαιριστή στα 80 εκατομμύρια λίρες.

Η Άρσεναλ παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του, καθώς ο Μικέλ Αρτέτα αναζητά επιπλέον λύσεις για τη μεσαία γραμμή. Παρ' όλα αυτά, το υψηλό ποσό που ζητά η Γουέστ Χαμ ενδέχεται να αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις.

Την ίδια στιγμή, δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις στο ρόστερ της Γουέστ Χαμ, καθώς αγγλικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι αρκετοί ποδοσφαιριστές ενδέχεται να αποχωρήσουν το προσεχές καλοκαίρι στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναδόμησης της ομάδας.