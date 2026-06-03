Γαλλία: «Η ανασκαφή του αιώνα» - Βρέθηκε νόμισμα με την εικόνα του Μέγα Κωνσταντίνου

Τα ευρύματα «είναι σαν ένας σύγχρονος Κώδικας Ντα Βίντσι», σχολιάζουν οι αρχαιολόγοι - Μερικά αγγεία φέρουν εσωτερικές ανεξήγητες επιγραφές.

Μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2019 που προκάλεσε την κατάρρευση της στέγης και του κωδωνοστασίου της Παναγίας των Παρισίων, ο καθεδρικός ναός αποκαταστάθηκε και άνοιξε ξανά στα τέλη του 2024. Σήμερα, η πόλη του Παρισιού σχεδιάζει να μεταμορφώσει την πλατεία μπροστά του, με δέντρα και σκιά, ώστε να γίνει πιο «δροσερή» απέναντι στους ολοένα και πιο θερμούς καλοκαιρινούς μήνες.

Όμως σε μια πόλη όπως το Παρίσι, τίποτα δεν μπορεί να σκαφτεί χωρίς πρώτα να εξεταστεί τι κρύβεται από κάτω, ώστε να μην καταστραφεί.

Έτσι, ένα τμήμα της πλατείας μπροστά στην Παναγία των Παρισίων έχει μετατραπεί σε εργοτάξιο της γαλλικής αρχαιολογίας: μια ανοιχτή ανασκαφή, περιφραγμένη και διασχισμένη από ξύλινες διαδρομές, λίγα μόλις βήματα από τις ουρές των επισκεπτών.

Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης έχουν ήδη χαρακτηρίσει την ανασκαφή ως «την ανασκαφή του αιώνα».

«Είναι μια σπάνια ευκαιρία να εργαστούμε σε κάτι που πραγματικά αλλάζει την κατανόησή μας για την ιστορία του Παρισιού», δήλωσε η συντηρήτρια Λουσί Αλτενμπουργκ από τη μονάδα αρχαιολογίας της γαλλικής πρωτεύουσας.

Μεταξύ των εκατοντάδων ευρημάτων ξεχωρίζει ένα νόμισμα του 4ου αιώνα, με την εικόνα του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, αλλά και θραύσματα μεσαιωνικών αγγείων που φέρουν στο εσωτερικό τους ανεξήγητες κόκκινες επιγραφές, σημάδια που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποκρυπτογραφηθεί.

«Είναι σαν σύγχρονος Κώδικας Ντα Βίντσι», σχολιάζουν οι ερευνητές.

Οι πρώτες αρχαιολογικές ενδείξεις εμφανίζονται μόλις στα 50 εκατοστά, όμως στα 4 μέτρα βάθος οι επιστήμονες συνεχίζουν να ανασύρουν απομεινάρια της ιστορίας.

Κάθε μέρα μεταφέρονται δεκάδες κιβώτια ευρημάτων από το υπέδαφος, με αντικείμενα που παρέμεναν ανέγγιχτα για αιώνες.

Οι αρχαιολόγοι έχουν εντοπίσει:

στρώματα από τη Μεροβίγγεια και Καρολίγγεια περίοδο (6ος–10ος αιώνας)

βαθύτερα ίχνη ρωμαϊκής συνοικίας του 4ου και 5ου αιώνα

Στην πράξη, περίπου 20 αιώνες ιστορίας έχουν «συμπιεστεί» σε μόλις 4 μέτρα εδάφους.

Πηγή: newsbomb.gr