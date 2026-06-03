Ρεάλ Μαδρίτης: Ολοκληρώθηκε η συμφωνία με τον Ντάμφρις

Οι «Μερένγκες» αναμένεται να ενεργοποιήσουν τη ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ που προβλέπεται στο συμβόλαιο του Ολλανδού δεξιού μπακ, με τη μετακίνηση να θεωρείται πλέον δεδομένη.
Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής έχει ήδη δώσει τη συγκατάθεσή του για να συνεχίσει την καριέρα του στην Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ απομένουν μόνο οι τυπικές διαδικασίες και η επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας.
Η μεταγραφή έκλεισε σε επίπεδο συμφωνίας το βράδυ της Τετάρτης, με τη Ρεάλ να ενισχύει σημαντικά το δεξί άκρο της άμυνάς της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.