CAS: Παραμένουν τα πρόστιμα στο Μεξικό για τα ομοφοβικά συνθήματα

Το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) απέρριψε τις περισσότερες προσφυγές της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Μεξικού κατά των κυρώσεων που είχε επιβάλει η FIFA για ομοφοβικά συνθήματα φιλάθλων σε φιλικούς αγώνες του 2024.

Η μεξικανική ομοσπονδία θα καταβάλει πρόστιμα συνολικού ύψους 140.000 ελβετικών φράγκων, καθώς το CAS έκρινε ότι τα περιστατικά ήταν εκτεταμένα και όχι μεμονωμένα. Από την άλλη, ακυρώθηκε η ποινή που προέβλεπε το μερικό κλείσιμο του 15% των κερκίδων σε επόμενο αγώνα.

Παρά τις προσπάθειες της FMF για την καταπολέμηση τέτοιων συμπεριφορών, το δικαστήριο αποφάσισε ότι η ευθύνη για τις ενέργειες των φιλάθλων εξακολουθεί να βαραίνει την ομοσπονδία.

Η υπόθεση αφορά περιστατικά που σημειώθηκαν σε φιλικά παιχνίδια του Μεξικού απέναντι σε Βολιβία, Ουρουγουάη, Βραζιλία και ΗΠΑ, με τη FIFA να θεωρεί ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα δεν έχουν αποτρέψει την επανάληψη των συγκεκριμένων συνθημάτων.