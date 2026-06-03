Γιουνάιτεντ και Αταλάντα έδωσαν τα χέρια για τον Έντερσον

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προχωρά σε μια σημαντική προσθήκη για τη μεσαία γραμμή, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έχει καταλήξει σε συμφωνία με την Αταλάντα για την απόκτηση του Έντερσον.

Το συνολικό ύψος της μεταγραφής αναμένεται να φτάσει τα 45 εκατομμύρια ευρώ, με τα 40,5 εκατ. να αφορούν το βασικό ποσό της συμφωνίας και τα υπόλοιπα 4,5 εκατ. να συνδέονται με μπόνους επίτευξης στόχων.

Ο Βραζιλιάνος μέσος έχει ήδη συμφωνήσει στους προσωπικούς όρους και αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών, με δυνατότητα επέκτασης για μία ακόμη σεζόν.

Οι τελευταίες λεπτομέρειες αφορούν τις ιατρικές εξετάσεις, ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά η μετακίνησή του στο «Ολντ Τράφορντ» μέσα στις επόμενες εβδομάδες.