Η εκπληκτική... αποκλειστικότητα του Γιώργου Παπαγιάννη!

Ο 29χρονος σέντερ της Αναντολού Εφές είναι πλέον ο μοναδικός Έλληνας, ο οποίος αγωνίζεται σε Euroleague, Eurocup και Champions League με ξένη ομάδα.

Εδώ και πολλά χρόνια, τριάντα τον αριθμό, από τότε, δηλαδή, που μπήκε στον αθλητισμό ο κανονισμός Μποσμάν, αρκετοί Έλληνες μπασκετμπολίστες κάθε χρόνο έπαιζαν σε ευρωπαϊκές ομάδες. Μην αραδιάσουμε τώρα όλα τα ονόματα, γιατί θα μας πάρει το βράδυ, αν και προφανώς αξίζουν αναφοράς όλα τα παιδιά, που τίμησαν την πατρίδα μας στη «Γηραιά Ηπειρο» (και όχι μόνο).

Πλέον, όμως, τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Και πιο συγκεκριμένα με τα δεδομένα, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, μόνο ένα Ελληνόπουλο υπάρχει σε Euroleague, Eurocup και Champions League. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον διεθνή σέντερ, Γιώργο Παπαγιάννης, ο οποίος και τη νέα χρονιά θα βρίσκεται στην Τουρκία με την Εφές. Ακούγεται τρομερό, αλλά είναι η πραγματικότητα.

Πέρυσι δεν υπήρχε αυτή η μοναδικότητα καθώς εκτός των άλλων ο Καλάθης ήταν στην Παρτίζαν και ο Χουγκάζ μέχρι ενός σημείου στην Τσεντεβίτα, πριν πάει, δηλαδή, στον ΠΑΟΚ.

Πλέον, όμως, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ο Παπαγιάννης έχει αυτή την... αποκλειστικότητα. Θα υπάρξει δεύτερος τη νέα σεζόν; Ποιος ξέρει; Ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, που ανήκει στον Άρη, δεν αποκλείεται να κάνει ένα τέτοιο βήμα, ίσως και ο Γιώργος Τσαλμπούρης, ο οποίος συνεχίζει να είναι χωρίς ομάδα, έχοντας, πάντως, συμβόλαιο με τον Πανιώνιο.

Ο Παπαγιάννης, ο οποίος είναι μεγάλη απουσία για την Εθνική, είναι στην τελική ευθεία της επιστροφής του στα παρκέ, μετά τον σοβαρό τραυματισμό στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στην Κωνσταντινούπολη στις 17 Οκτωβρίου. Αν δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, θα είναι στο τζάμπολ της Euroleague σε περίπου ένα μήνα με τον Πάμπλο Λάσο να στηρίζει πολλά πάνω του.