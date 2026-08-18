«Μαύρο» λάθος της ΕΡΤ στο «Σαν σήμερα»: Έκαναν 50 ετών τον Παρασκευά Άντζα

Μία πολύ άβολη στιγμή σημειώθηκε στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ κατά τη διάρκεια της ενότητας του «Σαν σήμερα».

Όπως γράφει το pontiki.gr, στο βίντεο εμφανίστηκε η φωτογραφία του Παρασκευά Άντζα ο οποίος είχε γεννηθεί 18 Αυγούστου του 1976, αλλά μάλλον αυτοί που επιμελήθηκαν το βίντεο δεν έχουν πάρει… χαμπάρι ότι ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής έχει πεθάνει από τον περασμένο Μάιο.

Ο παρουσιαστής της εκπομπής, Αλέξανδρος Μόρντουντακ, αντιλήφθηκε τη γκάφα και έσπευσε να τη διορθώσει, επισημαίνοντας ότι η φωτογραφία του Άντζα θα έπρεπε να είχε τοποθετηθεί σε ασπρόμαυρο φόντο.

Βέβαια, το super από κάτω έγραφε ότι σήμερα γίνεται… 50 ετών και η ζημιά δεν μαζευόταν.

Να θυμίσουμε ότι ο Άντζας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών χτυπημένος από την ALS (Αμυοτροφική Πλάγια Σκλήρυνση).