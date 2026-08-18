Μετά τους Λέικερς πουλάει και το μερίδιο του στην Τσέλσι ο Ουόλτερ

Ο Μαρκ Ουόλτερ πούλησε τους Λος Άντζελες Λέικερς και είναι σε διαπραγματεύσεις ώστε να πουλήσει και το μερίδιο που έχει στην Τσέλσι.

Μέσα σε περίπου 18 μήνες οι Λος Άντζελες Λέικερς… άλλαξαν χέρια για δεύτερη φορά, καθώς ο Μαρκ Ουόλτερ αποφάσισε να πουλήσει τις μετοχές του. Και φαίνεται πως είναι έτοιμος να κάνει το ίδιο και με την Τσέλσι.

Σύμφωνα με το «Financial Times», ο Μαρκ Ουόλτερ αλλά και ο Τοντ Μποέλι είναι σε διαπραγματεύσεις ώστε να πουλήσουν τις μετοχές τους στην Τσέλσι στην Clearlake Capital.

Οι συζητήσεις των δύο πλευρών συνεχίζονται, αν και το δημοσίευμα τονίζει πως δεν έχει «κλειδώσει» ότι θα υπάρξει κάποιο deal ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Πάντως, σημειώνεται πως η πλευρά του Ουόλτερ και του Μποέλι έχει έρθει σε σύγκρουση αρκετές φορές με την Clearlake σχετικά με την στρατηγική του συλλόγου.