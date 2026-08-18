Ο Τόμπσον θέλει να ακολουθήσει τον Αντετοκούνμπο στους Χιτ

Ο Κλέι Τόμπσον φέρεται να θέλει να ακολουθήσει τα βήματα του Γιάννη Αντετοκούνμπο και να συνεχίσει την καριέρα του στους Μαϊάμι Χιτ.

Οι Μαϊάμι Χιτ προχώρησαν σε μία τεράστια κίνηση αυτό το καλοκαίρι, καθώς έκαναν δικό τους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μιλγουόκι Μπακς.

Η ομάδα εξακολουθεί να ψάχνει για παίκτες στην αγορά και έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του Κλέι Τόμπσον. Το μέλλον του «Splash Bro» στους Ντάλας Μάβερικς παραμένει αβέβαιο και φαίνεται πως ο ίδιος θέλει να πάει στους Χιτ.

Σύμφωνα με τον Ίθαν Σκόλνικ, ο Τόμπσον θέλει να αποχωρήσει από τους «Μαβς» και επιθυμεί να ακολουθήσει τα βήματα του «Greek Freak», συνεχίζοντας την καριέρα του στην ομάδα του Έρικ Σποέλστρα.