Ο Τόμπσον θέλει να ακολουθήσει τον Αντετοκούνμπο στους Χιτ

Οι Μαϊάμι Χιτ προχώρησαν σε μία τεράστια κίνηση αυτό το καλοκαίρι, καθώς έκαναν δικό τους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μιλγουόκι Μπακς.
Η ομάδα εξακολουθεί να ψάχνει για παίκτες στην αγορά και έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του Κλέι Τόμπσον. Το μέλλον του «Splash Bro» στους Ντάλας Μάβερικς παραμένει αβέβαιο και φαίνεται πως ο ίδιος θέλει να πάει στους Χιτ.
Σύμφωνα με τον Ίθαν Σκόλνικ, ο Τόμπσον θέλει να αποχωρήσει από τους «Μαβς» και επιθυμεί να ακολουθήσει τα βήματα του «Greek Freak», συνεχίζοντας την καριέρα του στην ομάδα του Έρικ Σποέλστρα.