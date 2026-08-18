Η ελληνική παραλία που αναδείχθηκε καλύτερη στην Ευρώπη και δεύτερη καλύτερη στον κόσμο

Τρεις παραλίες της Κρήτης συγκαταλέγονται στις κορυφαίες του πλανήτη, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Παραλιών (Global Beach Index) 2026 της ιστοσελίδας beach.com.

Μάλιστα, μία από αυτές καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Πρόκειται για το Ελαφονήσι, το οποίο βρίσκεται παράλληλα στην πρώτη θέση σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το Ελαφονήσι είναι ένα μικρό νησάκι στην νοτιοδυτική πλευρά της Κρήτης στο νομό Χανίων. Στο νησί μπορεί να φτάσει κανείς περπατώντας καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στις ακτές και τα νερά είναι αρκετά ρηχά, κυρίως το καλοκαίρι. Το νησί αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό, ενώ προστατεύεται από τη συνθήκη Natura 2000, λόγω του ιδιαίτερου φυσικού του περιβάλλοντος.

Πέρα από το Ελαφονήσι, στην 14η θέση βρίσκεται η Φαλάσαρνα και στην 21η ο Μπάλος, επίσης στην Κρήτη.

Η Φαλάσαρνα βρίσκεται 59 χιλιόμετρα δυτικά των Χανίων και 12 χιλιόμετρα δυτικά της Κισσάμου, στο Νότιο Κρητικό Πέλαγος. Αποτελεί σήμερα έναν από τους πιο φημισμένους προορισμούς στην Κρήτη, τόσο για τις παραλίες, όσο και για λόγους οικολογικού ενδιαφέροντος. Έχει ενταχθεί στα σχέδια Natura 2000, λόγω της ποικιλίας χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή αλλά και λόγω του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

Ο Μπάλος είναι λιμνοθάλασσα η οποία βρίσκεται στη χερσόνησο της Γραμβούσας, στο βορειοδυτικό άκρο της Κρήτης. Διοικητικά υπάγεται στον δήμο Κισάμου και απέχει 17 χιλιόμετρα από το Καστέλι. Η λιμνοθάλασσα βρίσκεται ανάμεσα στη χερσόνησο της Γραμβούσας με τον ορεινό όγκο του Γεροσκίνου και τη βραχώδη χερσόνησο Τηγάνι. Χαρακτηρίζεται από αβαθή νερά και λευκή άμμο, η οποία κατά σημεία είναι ροζ λόγω των θρυμματισμένων οστράκων και κοραλλιών.

Οι 25 ομορφότερες παραλίες του κόσμου σύμφωνα με το beach.com

Τρανκ Μπέι, (Σεντ Τζον), Αμερικανικές Παρθένες Νήσοι

Ελαφονήσι (Κρήτη), Ελλάδα

Γκρέις Μπέι, Τερκς και Κάικος

Φλαμένκο (Πουέρτο Ρίκο), ΗΠΑ

Γκόλντεν Χορν, Κροατία

Παλόλεμ, Ινδία

Σάντι Πόιντ Εθνικό Καταφύγιο Άγριας Ζωής (Σεντ Κρουά), Αμερικανικές Παρθένες Νήσοι

Μπαλάνδρα, Μεξικό

Φαλέσια, Πορτογαλία

Ιγκλ Μπιτς, Αρούμπα

Γκαλφ Σορς (Αλαμπάμα), ΗΠΑ

Μπόουλντερς, Νότια Αφρική

Πλάγια ντε Κοφέτε, Ισπανία

Φαλάσαρνα (Κρήτη), Ελλάδα

Χάντινγκτον (Καλιφόρνια), ΗΠΑ

Σέβεν Μάιλ, Νησιά Κέιμαν

Μάγκενς (Σεντ Τόμας), Αμερικανικές Παρθένες Νήσοι

Μον Τσουασί, Μαυρίκιος

Σου Τζιουντέου (Σαρδηνία), Ιταλία

Τροπικού του Καρκίνου, Μπαχάμες

Μπάλος (Κρήτη), Ελλάδα

Πάρκο Σάουθ Βέρο Μπιτς (Φλόριντα), ΗΠΑ

Κας Αμπάο, Κουρασάο

Μπέιμπι Μπιτς, Αρούμπα

Μασπαλόμας (Γκραν Κανάρια), Ισπανία

Πηγή: ethnos.gr