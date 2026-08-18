Τον κολλητό του Τζα Μοράντ πήρε ο Πανιώνιος! (vid)

Σε μία πολύ σημαντική κίνηση προχώρησε ο Πανιώνιος, ο οποίος ανακοίνωσε τον κολλητό του Τζα Μοράντ, Σακ Μπιουκάναν.

Συνεχίζεται η ενίσχυση στον Πανιώνιο, με τους «κυανέρυθρους» να προχωρούν σε μία μεγάλη κίνηση. Πιο συγκεκριμένα, ανακοίνωσαν την απόκτηση του κολλητού του Τζα Μοράντ, Σακ Μπιουκάναν.

Ο 29χρονος γκαρντ έχει αγωνιστεί στο ΝΒΑ με τους Μέμφις Γκρίζλις, ενώ στο παρελθόν είχε περάσει και από την Καρδίτσα. Ακόμη, έχει παίξει στο Ισραήλ με την Ιρόνι Νες Ζιόνα, την Γκαλίλ Έλιον και την Ελιτζούρ Νετάνια, με την οποία πέρσι είχε 11,4 πόντους, 4,2 ριμπάουντ και 3,5 ασίστ σε 16 ματς και 28,4 λεπτά.

Ακόμη, την περασμένη σεζόν πήγε και στην Πολωνία και με την Ανβίλ είχε κατά μέσο όρο 14,4 πόντους, 2,9 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ σε 7 αναμετρήσεις και 27,6 λεπτά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Leroy Shaquille Buchanan (γεννημένος στις 30 Ιανουαρίου 1997 και με ύψος 1,91 μέτρα αγωνίζεται στην θέση του guard) μεγάλωσε στο Madison του Μισισίπι και φοίτησε στο Madison Central High School, όπου ξεχώρισε. Ως τελειόφοιτος, σημείωσε 23 πόντους στα πλέι οφ της κατηγορίας 6A, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη απέναντι στο Murrah High School, που ήταν η κάτοχος του τίτλου.

Ως πρωτοετής στο Northeast Mississippi, ο Buchanan είχε κατά μέσο όρο 14 πόντους και 5,7 ριμπάουντ ανά αγώνα και βοήθησε τους Tigers να κατακτήσουν τον τίτλο της NJCAA Region 23 και να προκριθούν στο εθνικό τουρνουά. Ως πρωτοετής επιλέχθηκε στην καλύτερη πολιτειακή ομάδα της MACJC.

Στη δεύτερη χρονιά του, είχε κατά μέσο όρο 18,4 πόντους, 7,0 ριμπάουντ, 3,3 ασίστ, 1,7 κλεψίματα και 1,5 τάπες ανά αγώνα, με ποσοστό ευστοχίας 45,8% στα σουτ εντός πεδιάς και 31,5% στα τρίποντα.

Η καλύτερη εμφάνισή του ήρθε στον τελικό της NJCAA Region 23, όπου σημείωσε ρεκόρ καριέρας με 34 πόντους, έχοντας 11 εύστοχα σουτ σε 17 προσπάθειες. Αναδείχθηκε NJCAA All-American και υπέγραψε με το Murray State.

Ως τρίτοετής στο Murray State πλέον, ο Buchanan είχε κατά μέσο όρο 9,1 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και 1,6 κλεψίματα ανά αγώνα. Μαζί με τον Ja Morant, οδήγησαν τους Racers σε ρεκόρ 26–6 και στην πρόκριση στο NCAA Tournament του 2018.

Ως τελειόφοιτος, ο Buchanan επιλέχθηκε στην First Team All-Ohio Valley Conference, ενώ αναδείχθηκε και Αμυντικός Παίκτης της Χρονιάς της περιφέρειας.

Ξεκίνησε βασικός και στα 33 παιχνίδια της σεζόν, έχοντας κατά μέσο όρο 13,0 πόντους, 4,2 ριμπάουντ, 1,7 ασίστ και 1,82 κλεψίματα ανά αγώνα, συμβάλλοντας στην πρόκριση των Racers στο NCAA Tournament του 2019.

Σε ό,τι αφορά στην επαγγελματική του καριέρα, αφού δεν επιλέχθηκε στο NBA Draft του 2019, ο Buchanan εντάχθηκε στους Memphis Grizzlies για το NBA Summer League. Στις 17 Οκτωβρίου, υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους Grizzlies. Στη συνέχεια, παραχωρήθηκε στους Memphis Hustle της NBA G League.

Ολοκλήρωσε τη σεζόν με μέσο όρο 11,1 πόντους, 4,8 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ ανά αγώνα.

Ο Buchanan προστέθηκε στο ρόστερ του training camp των Grizzlies για τη σεζόν 2020–21, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει θέση στο τελικό ρόστερ. Στη συνέχεια επέστρεψε στους Hustle.

Τον Αύγουστο του 2021, ο Buchanan εντάχθηκε στους Grizzlies για το NBA Summer League του 2021 και στις 23 Σεπτεμβρίου υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα. Ωστόσο, στις 8 Οκτωβρίου αποδεσμεύτηκε, μετά από μόλις ένα παιχνίδι προετοιμασίας. Στις 23 Οκτωβρίου υπέγραψε εκ νέου με τους Hustle.

Ο Buchanan είχε κατά μέσο όρο 18,7 πόντους, 5,5 ριμπάουντ, 2,2 ασίστ και 1,69 κλεψίματα ανά αγώνα.

Στις 7 Ιουλίου 2022, υπέγραψε με την Ironi Ness Ziona στο πρωτάθλημα του Ισταήλ. Είχε κατά μέσο όρο 14,6 πόντους- 2,6 ριμπάουντ- 2,1 ασίστ και 1,1 κλεψίματα.

Την περίοδο 2023-2024 είχε την πρώτη του γνωριμία με την Ελλάδα αφού αγωνίστηκε στην Καρδίτσα (10,1 πόντοι- 3.5 ριμπάουντ- 2,6 ασίστ- 1,6 κλεψίματα σε 27 αγώνες) ενώ έκλεισε την σεζόν στο Ισραήλ και την Hapoel Galil (10,7 πόντοι- 2,7 ριμπάουντ- 1,5 ασίστ).

Η επόμενη σεζόν τον βρήκε στην Λιθουανία και την Siaulai (12,7 πόντοι- 4 ασίστ- 3,5 ριμπάουντ- 1,1 κλεψίματα).

Πέρυσι άρχισε τη σεζόν στο Ισραήλ και την Elitzur Netanya (11,4 πόντοι- 4,2 ριμπάουντ- 3,5 ασίστ στο πρωτάθλημα και 16,5 πόντοι- 5,8 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ στο Κύπελλο) και την έκλεισε στην Πολωνία και στην Anwil Wloclawek (14 πόντοι- 2,7 ριμπάουντ- 1,9 ασίστ).

Τα ρεκόρ καριέρας του:

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΠΟΝΤΟΙ: 40 (με την Hustle κόντρα στους Legends στις 6/2/2022).

ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ: 18 (με την Hustle κόντρα στους Stars στις29/2/2020).

ΕΥΣΤΟΧΑ ΤΡΙΠΟΝΤΑ: 7 (με την Hustle κόντρα στους Legends στις 6/2/2022 και κόντρα στους Lakers στις 8/2/2020).

ΑΣΙΣΤ: 9 (με την Hustle κόντρα στους Lakers κ στις 24/1/2022).

ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ: 7 (με το Murray State κόντρα στο Middle Tennessee State στις 8/12/2018)

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΠΟΝΤΟΙ: 30 (με την Ironi Nees Ziona κόντρα στην Hapoel Galil Gilboa στις 5/12/2022).

ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ: 10 (με την Siaulai κόντρα στην Mazeikai στις 11/1/2025 και κόντρα στην Nevezis στις 13/10/2024 καθώς και με την Elitzur Netania κόντρα στην Ironi Ramat Gan στις 19/10/2025).

ΕΥΣΤΟΧΑ ΤΡΙΠΟΝΤΑ: 5 (με την Καρδίτσα κόντρα στον Κολοσσό στις 10/2/2024 και με την Ironi Nees Ziona κόντρα στην Hapoel Beer Sheva στις 24/3/2023).

ΑΣΙΣΤ: 8 (Τέσσερις φορές, όλες με την Siaulai).

ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ: 5 (με την Καρδίτσα κόντρα στον Απόλλωνα Πάτρας στις 21/4/2024).

Καλωσορίζουμε τον Shaq στον Πανιώνιο!

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