Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Πράξη πρώτη

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ (21:00) για το Game 1 της σειράς των τελικών της GBL, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν το πλεονέκτημα έδρας.

«Ερυθρόλευκοι» και «πράσινοι» πράξη πρώτη. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ (21:00) για το Game 1 της σειράς των τελικών της GBL, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να έχει το πλεονέκτημα έδρας.

Οι Πειραιώτες θέλουν να υπερασπιστούν τα σκήπτρα τους μετά και την περσινή τους κατάκτηση, διεκδικώντας παράλληλα το 4ο πρωτάθλημα τα τελευταία πέντε χρόνια. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει μια σημαντική απουσία στο μπλοκάκι του, καθώς ο Έλληνας τεχνικός δεν θα έχει στην διάθεση του τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στο πόδι.

Παράλληλα οι «ερυθρόλευκοι» προχώρησαν και σε αλλαγή στην 8άδα των ξένων, καθώς ο Κόρι Τζόσεφ πήρε την θέση του Μόντε Μόρις στην λίστα.

Από την άλλη πλευρά ο Παναθηναϊκός έχει τα δικά του προβλήματα. Όπως δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος που ταλαιπωρείται από πελματιαία απονευρωσίτιδα και δεν αγωνίστηκε στα ημιτελικά με τον ΠΑΟΚ δύσκολα θα προλάβει την αναμέτρηση, ενώ αμφίβολη είναι και η συμμετοχή του Κώστα Σλούκα, του οποίου η συμμετοχή θα κριθεί την τελευταία στιγμή.