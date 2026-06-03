Ολυμπιακός: Οι επόμενες κινήσεις μετά τον Φορτούνη – Λόπεθ, Μαρμόλ και Μαφέο στο προσκήνιο

Στην ισπανική αγορά έχει στρέψει την προσοχή του ο Ολυμπιακός για την ενίσχυσή του.

Με την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη εγκαινιάστηκε η μεταγραφική ενίσχυση του Ολυμπιακού αυτό το καλοκαίρι και αναμένεται να δοθεί συνέχεια. Στόχος είναι να δυναμώσει η άμυνα και η μεσαία γραμμή των «ερυθρόλευκων», έχοντας ήδη κάποιες περιπτώσεις παικτών σε προχωρημένο στάδιο.

Ο Ουνάι Λόπεθ βρίσκεται κοντά στο να μετακομίσει στον Πειραιά, με τις συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές να είναι σε καλό σημείο. Ο Ισπανός μέσος μένει ελεύθερος από τη Ράγιο Βαγιεκάνο και παρά την προσπάθεια της ομάδας του να τον κρατήσει, αλλά και το ενδιαφέρον της Αθλέτικ Μπιλμάο, φαίνεται πως εκείνος προτιμά την επιλογή του Ολυμπιακού.

Στο λιμάνι επιμένουν… ισπανικά και προχωρούν τις επαφές με τον Μίκα Μαρμόλ που αγωνίζεται στη Λας Πάλμας. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς υπάρχουν κι άλλοι ενδιαφερόμενοι για τον 24χρονο αριστεροπόδαρο στόπερ.

Στα υπόψη παραμένει και ο Πάμπλο Μαφέο της Μαγιόρκα, με τον δεξιό μπακ να αρέσει στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι επαφές έχουν ξεκινήσει.

