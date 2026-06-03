Εντυπωσίασε η Αϊτή ενόψει Μουντιάλ – Τεσσάρα στη Νέα Ζηλανδία, γκολ ο Πιερό (vid)

Έτοιμη για το Μουντιάλ έδειξε πως είναι Αϊτή, καθώς σε φιλικό παιχνίδι απέναντι στη Νέα Ζηλανδία στο Φορτ Λόντερντεϊλ, επιβλήθηκε με 4-0.
Η ομάδα της Καραϊβικής ξεκίνησε δυνατά το ματς και στο 11’ ο Ρούμπεν Πρόβιντενς πέτυχε το 1-0 με ψηλοκρεμαστό σουτ. Η Νέα Ζηλανδία προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά δεν κατάφερε να απειλήσει.
Στο δεύτερο ημίχρονο, η Αϊτή κυριάρχησε απόλυτα. Ο Λένι Ζοζέφ έκανε το 2-0 στο 51’ από ασίστ του Φραντζί Πιερό, ενώ στο 62’ ο επιθετικός της ΑΕΚ ανέβασε με κεφαλιά τον δείκτη του σκορ στο 3-0, «τελειώνοντας» ουσιαστικά την αναμέτρηση.
Ο Πιερό είχε γενικότερα εξαιρετική εικόνα στο ματς, δείχνοντας πως βρίσκεται σε φοβερή κατάσταση ενόψει του Μουντιάλ.
Το τελικό 4-0 διαμόρφωσε ο Ντιουκ Λακρουά στο 87’ με εξαιρετικό σουτ, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της Αϊτής.