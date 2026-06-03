Εντυπωσίασε η Αϊτή ενόψει Μουντιάλ – Τεσσάρα στη Νέα Ζηλανδία, γκολ ο Πιερό (vid)

Η Αϊτή επικράτησε 4-0 της Νέας Ζηλανδίας σε φιλικό ματς, λίγες μέρες πριν τη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Έτοιμη για το Μουντιάλ έδειξε πως είναι Αϊτή, καθώς σε φιλικό παιχνίδι απέναντι στη Νέα Ζηλανδία στο Φορτ Λόντερντεϊλ, επιβλήθηκε με 4-0.

Η ομάδα της Καραϊβικής ξεκίνησε δυνατά το ματς και στο 11’ ο Ρούμπεν Πρόβιντενς πέτυχε το 1-0 με ψηλοκρεμαστό σουτ. Η Νέα Ζηλανδία προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά δεν κατάφερε να απειλήσει.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Αϊτή κυριάρχησε απόλυτα. Ο Λένι Ζοζέφ έκανε το 2-0 στο 51’ από ασίστ του Φραντζί Πιερό, ενώ στο 62’ ο επιθετικός της ΑΕΚ ανέβασε με κεφαλιά τον δείκτη του σκορ στο 3-0, «τελειώνοντας» ουσιαστικά την αναμέτρηση.

Ο Πιερό είχε γενικότερα εξαιρετική εικόνα στο ματς, δείχνοντας πως βρίσκεται σε φοβερή κατάσταση ενόψει του Μουντιάλ.

Το τελικό 4-0 διαμόρφωσε ο Ντιουκ Λακρουά στο 87’ με εξαιρετικό σουτ, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της Αϊτής.