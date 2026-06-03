Νέα ευκαιρία συμβιβασμού με την εφορία με κούρεμα προστίμων έως 75% -Ποιους αφορά

Επιπλέον χρόνο στους φορολογούμενους που επιδιώκουν να επιλύσουν τις διαφορές τους με τη φορολογική διοίκηση μέσω της εξωδικαστικής οδού, δίνει το οικονομικό επιτελείο παρατείνοντας τη λειτουργία της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έως το τέλος του 2026.

Η σχετική πρόβλεψη εντάχθηκε στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών το οποίο δόθηκε για διαβούλευση και μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από τις 24 Ιουλίου 2026 στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Ειδικότερα η παράταση ανοίγει τον δρόμο σε χιλιάδες φορολογούμενους να διεκδικήσουν ευνοϊκή διευθέτηση των εκκρεμοτήτων τους με την Εφορία, αποφεύγοντας χρονοβόρες και δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες. Παράλληλα, παρατείνεται και το έργο της Επιτροπής, καθώς η εξέταση των αιτήσεων θα μπορεί να ολοκληρώνεται έως τις 31 Ιουλίου 2027, ενώ τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης θα εκδίδονται έως τις 31 Οκτωβρίου 2027.

Φορολογικές διαφορές: Πώς μπορείτε να μειώσετε πρόστιμα και προσαυξήσεις

Πιο αναλυτικά, η διαδικασία δίνει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να επικαλεστούν λόγους όπως η παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει φόρους ή πρόστιμα, ο εσφαλμένος καταλογισμός λόγω προφανούς έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικών λαθών, καθώς και η εφαρμογή ευνοϊκότερων φορολογικών κυρώσεων με βάση τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επιπλέον, μπορούν να ζητήσουν μείωση πρόσθετων φόρων, τόκων, προσαυξήσεων και προστίμων.

Μετά τον έλεγχο της αίτησης, η Επιτροπή εξετάζει τα επιχειρήματα του φορολογούμενου στη βάση της νομολογίας και της πάγιας διοικητικής πρακτικής. Η πρόταση συμβιβασμού κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος έχει προθεσμία 10 εργάσιμων ημερών για να αποφασίσει αν θα την αποδεχθεί. Σε περίπτωση θετικής απάντησης, η διαφορά επιλύεται οριστικά και αμετάκλητα, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω δικαστικής αμφισβήτησης.

Για να ενεργοποιηθεί η συμφωνία, απαιτείται η καταβολή του 30% του κύριου φόρου ή του 25% όταν πρόκειται για αυτοτελή πρόστιμα, καθώς και η ανάρτηση του σχετικού αποδεικτικού πληρωμής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Το υπόλοιπο ποσό μπορεί να εξοφληθεί σε έως 24 μηνιαίες δόσεις, με σημαντικές μειώσεις στις επιβαρύνσεις που συνδέονται με τον τρόπο αποπληρωμής.

Η μεγαλύτερη έκπτωση, ύψους 75%, παρέχεται σε όσους εξοφλήσουν εφάπαξ την οφειλή τους. Το ποσοστό διαμορφώνεται σε 65% για εξόφληση σε δύο έως τέσσερις δόσεις, σε 55% για πέντε έως οκτώ δόσεις, σε 50% για εννέα έως δώδεκα δόσεις, σε 45% για δεκατρείς έως δεκαέξι δόσεις, σε 40% για δεκαεπτά έως είκοσι δόσεις και σε 35% για αποπληρωμή σε είκοσι μία έως είκοσι τέσσερις δόσεις.

Αυστηρές προϋποθέσεις συνέπειας

Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ευνοϊκό καθεστώς συνοδεύεται από αυστηρές προϋποθέσεις συνέπειας. Εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει δύο διαδοχικές μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει για αντίστοιχο χρονικό διάστημα τις δύο τελευταίες δόσεις της ρύθμισης, ο εξωδικαστικός συμβιβασμός ακυρώνεται αναδρομικά. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι η συμφωνία δεν είχε ποτέ συναφθεί και όλα τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί συμψηφίζονται με την αρχική οφειλή.

Πηγή: iefimerida.gr