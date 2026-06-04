Γαλλία: Εντοπίστηκε σορός κοντά στο σημείο εξαφάνισης της 11χρονης

Η σορός βρέθηκε μέσα σε ένα σιλό σιτηρών σε εργοστάσιο το οποίο ήταν κλειστό για περισσότερα από 15 χρόνια.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 11χρονης Λιχάνα στη Γαλλία. Κοντά στο σημείο όπου χάθηκαν τα ίχνη της εντοπίστηκε μία σορός και έχει ενημερωθεί η οικογένεια του κοριτσιού, σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ.

Η σορός βρέθηκε στο Τζερς περίπου 15 χιλιόμετρα μακριά από την Φλοράνς, όπου ήταν η τελευταία φορά που είδαν ζωντανή την 11χρονη. Το σημείο έχει αποκλειστεί από αστυνομικούς και περιπολικά. Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Figaro, η σορός βρέθηκε μέσα σε ένα σιλό σιτηρών σε εργοστάσιο το οποίο ήταν κλειστό για περισσότερα από 15 χρόνια.

Ο εισαγγελέας της Αζέν, ο οποίος έχει αναλάβει την υπόθεση αναμένεται να μεταβεί στο σημείο και ενδέχεται να κάνει δηλώσεις, σύμφωνα με το γαλλικό δίκτυο BFMTV.

Στην υπόθεση εξαφάνισης βασικός ύποπτος είναι ένας 41χρονος άνδρας, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για παιδεραστία και φέρεται να είναι πατέρας μίας συμμαθήτριας της 11χρονης.

Γείτονας στην περιοχή είπε στην Le Figaro ότι είδε την αστυνομική έρευνα που κατέληξε στον εντοπισμό της σορού. «Ακόμα αναρωτιόμαστε πώς κάποιος σαν αυτόν ήταν ελεύθερος», είπε ο Κουέντιν για τον 41χρονο ύποπτο.

Η τοποθεσία όπου βρέθηκε η σορός είναι πλήρως απομονωμένη. «Γύρω από τους αστυνομικούς πρακτικά δεν υπάρχει τίποτα», τόνισε ο Κουέντιν.

Ο 41χρονος είχε σε βάρος του καταγγελία από τον Αύγουστο του 2025 για βιασμό ενός 10χρονου παιδιού.

Πηγή: newsbomb.gr