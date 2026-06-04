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Ισοφάρισε με Γιόκερες και δόση... τύχης η Σουηδία! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γιόκερες και δόση... τύχης, η Σουηδία κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1 στο φιλικό με την Εθνική μας ομάδα.

 

Ισοφάρισε με Γιόκερες και δόση... τύχης η Σουηδία! (vid)