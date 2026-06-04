Μοκόκα: Τα best of του μεταγραφικού στόχου του Άρη Betsson από το Eurocup (vid)

Τις καλύτερες στιγμές του MVP των τελικών του Eurocup, Άνταμ Μοκόκα, παρουσίασε η διοργανώτρια αρχή.

Ο 27χρονος Γάλλος γκαρντ βρίσκεται κοντά στη μεταγραφή του στον Άρη Betsson για τη νέα σεζόν, με το Eurocup να δείχνει μερικές από τις καλύτερες φάσεις στη σεζόν που ολοκληρώθηκε, με την κατάκτηση του τροπαίου από την ομάδα του, την Μπουργκ.

Στους τελικούς απέναντι στην Μπεσίκτας ο Μοκόκα έκανε εκπληκτικές εμφανίσεις με 14 πόντους και 9 ριμπάουντ στην πρώτη αναμέτρηση και double-double με 17 πόντους και 10 ριμπάουντ στη δεύτερη.

Ο 27χρονος γκαρντ (1,96μ.) είχε φέτος στο Eurocup 12.3 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2.5 ασίστ και 1,1 κλεψίματα σε 27.5 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο.