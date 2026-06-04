Η Μούρθια έριξε... βόμβα στα προημιτελικά της ACB και ισοφάρισε τη σειρά με τη Μπαρτσελόνα με διπλό στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» (90-87). Επεισοδιακό φινάλε με διαμαρτυρίες και ένταση!

Η «Μπάρτσα» μπήκε στα πλέι οφ ως 5η και η διασταύρωση με την 4η Μούρθια την έφερε να παίζει στα προημιτελικά του ισπανικού πρωταθλήματος με μειονέκτημα έδρας. Προ ημερών η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ έκανε break και θεωρητικά το βράδυ της Πέμπτης (4/6) περίμενε να «καθαρίσει» τη σειρά. Όμως, το διαβασμένο σύνολο του Σίτο Αλόνσο... απάντησε με το ίδιο νόμισμα και η σειρά οδηγείται πίσω στη Μούρθια για το καθοριστικό Game 3.

Μέχρι το 39' οι φιλοξενούμενοι είχαν πολλά παράπονα για τις βολές (28-8β.) και τη διαιτησία του προημιτελικού, όμως στο τελευταίο λεπτό η Μπαρτσελόνα ήταν εκείνη που φώναζε για τις αποφάσεις των ρέφερι. Ο Φόρεστ έβαλε 1/2β. μπαίνοντας στην τελική ευθεία (87-88), αλλά... εξιλεώθηκε, κερδίζοντας το επιθετικό φάουλ του Γιαν Βέσελι με 37'' για τη λήξη, σε μια απόφαση που έφερε στο... πόδι του «Παλάου Μπλαουγκράνα».

Η Μούρθια είχε επίθεση, ο Φόρεστ κέρδισε το 5ο φάουλ του Βέσελι μέσα σε νέες αποδοκιμασίες, αλλά έκανε 0/2 βολές σε κομβικό σημείο. Όμως, ο Ραϊέστε «γράπωσε» ένα... χρυσό επιθετικό ριμπάουντ και αυτή τη φορά ο Μάρτιν δεν αστόχησε από τη γραμμή (87-90 με 2/2β., 13'' για το τέλος). Ο Πασκουάλ κάλεσε time out και η ομάδα του αστόχησε δις σε σουτ για την ισοφάριση από τους Πάρα και Πάντερ. Έτσι, το break της Μούρθια ήρθε στο Game 2.

Μάλιστα, η νίκη των φιλοξενούμενων γίνεται ακόμα πιο σημαντική αν σκεφτεί κανείς πως ο πρωταγωνιστής του αγώνα -και άλλοτε παίκτης του Άρη- Ντέιβιντ ΝτεΤζούλιους, που είχε 22 πόντους και 5 ασίστ σε 21' στο παρκέ, τραυματίστηκε στο φινάλε και δεν μπόρεσε να αγωνιστεί στις στιγμές που έκριναν το τελικό αποτέλεσμα.