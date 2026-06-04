Ουεμπανιάμα: «Ήμουν κακός στο ματς, αλλά θα επανέλθω»

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα στις δηλώσεις του μετά την ήττα των Σπερς από τους Νικς στάθηκε στην εικόνα της ομάδας του, αλλά και στην προσωπική του απόδοση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Έχουμε χάσει σε μια σειρά αγώνων στο παρελθόν, ποτέ στους τελικούς, προφανώς, αλλά δεν κατηγορώ τον εαυτό μου για τίποτα στην πραγματικότητα. Δηλαδή, δεν ανησυχώ για το παραμικρό. Χάσαμε το παιχνίδι μέσα από τα χέρια μας.



Κάθε ομάδα παίζει διαφορετική άμυνα. Θα το καταλάβω. Ήμουν κακός στο ματς. Δεν είναι πιο περίπλοκο από αυτό. Θα πρέπει να παίξω κανονικά στο Game 2, ούτε καν καλά. Το θέμα είναι να κάνω τα σωστά πράγματα.

Όταν παίζουμε άσχημα, όταν παίζω εγώ άσχημα, είναι όταν πυροβολούμε τον εαυτό μας στο πόδι. Γι' αυτό δεν ανησυχώ. Θα είμαστε πολύ καλύτεροι. Θα είμαι πολύ καλύτερος».