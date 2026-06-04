Ο Ρόμπι Κιν συμφώνησε για τρία χρόνια με τη Σέλτικ

Ο Ρόμπι Κιν μετά από 18 μήνες στην Ουγγαρία και στη Φερεντσβάρος ανακοίνωσε την αποχώρηση του και έχει αποφασίσει ν' αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Σέλτικ.

Ο 45χρονος Ιρλανδός κόουτς ανέλαβε την ομάδα της Βουδαπέστης τον Ιανουάριο του 2025 και κατάφερε φέτος να την οδηγήσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η διοίκηση της ουγγρικής ομάδας τού πρόσφερε νέο συμβόλαιο, αλλά ο Κιν το αρνήθηκε, καθώς θέλει να επιστρέψει και να δουλέψει σε ομάδα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αυτή είναι η ομάδα της Γλασκώβης, η οποία ψάχνει για νέο τεχνικό για την επόμενη σεζόν και είχε πρώτο στη λίστα της τον Ρομπέρτο Μαρτίνεζ. Ο Ισπανός όμως κόουτς της εθνικής Πορτογαλίας απάντησε αρνητικά. Μετά την απόλυση του Μπρένταν Ρότζερς τον Οκτώβριο του 2025, ανέλαβε προσωρινά ο Μάρτιν Ο' Νιλ, ο οποίος έδωσε στη συνέχεια τη θέση του στον Γουίλφριντ Νανσί.

Ο Γάλλος κόουτς όμως δεν έμεινε πάνω από ένα μήνα στη Γλασκώβη, απολύθηκε και ανέλαβε ξανά ο Ο' Νιλ μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν, οδηγώντας την ομάδα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σύμφωνα με την εφημερίδα της Γλασκώβης «Daily Record» στράφηκε στον Ρόμπι Κιν και τού έχει προτείνει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ηδη έγινε η πρώτη συνάντηση των δύο πλευρών στο Λονδίνο, στην οποία επήλθε συμφωνία και απομένει απλά η ανακοίνωση της πρόσληψης.