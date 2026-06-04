Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση την ΚΑΕ ΠΑΟΚ για όσα έγιναν στο Game 2 με τον Παναθηναϊκό

Η ΔΕΑΒ ανακοίνωσε την κλήση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ σε ακρόαση για όσα έγιναν στο "PAOK Sports Arena" πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το φινάλε του 2ου ημιτελικού με το Παναθηναϊκό Aktor.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

Καλεί σε ακρόαση, στις 09/06/2026, την KAE ΠΑΟΚ, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας, που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα μετά τη λήξη του αγώνα ΚΑΕ ΠΑΟΚ - ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, στις 30/05/2026, στο “PAOK SPORTS ARENA” της Θεσσαλονίκης, για τα Playoffs του πρωταθλήματος της Basket League, περιόδου 2025/2026 και αφορά ειδικότερα σε βία, απειλές και λεκτικούς προπηλακισμούς προς τους αθλητές και συνοδούς της φιλοξενούμενης ΚΑΕ, καθώς και επανειλημμένες βίαιες απωθήσεις με γροθιές και κλωτσιές εκ μέρους φιλάθλων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, εντός της προστατευτικής φυσούνας του γηπέδου, από την οποία περνούσαν οι φιλοξενούμενοι κατά την αποχώρησή τους προς τα αποδυτήρια. Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.