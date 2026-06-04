Ξέσπασμα Γκαγκαλούδη για την διαιτησία στο ΣΕΦ: «Είστε ό,τι πιο σιχαμένο υπάρχει» (pic)

Τα σφυρίγματα της διαιτητικής τριάδας του Game 1 των τελικών της Basket League στο ΣΕΦ, έβγαλαν εκτός εαυτού και τον Γιάννη Γκαγκαλούδη, που αντέδρασε με ποστάρισμα στα social media.

Ο βετεράνος καλαθοσφαιριστής, βλέποντας όσα έγιναν στον πρώτο αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, με τις αποφάσεις των διαιτητών που έγειραν την πλάστιγγα υπέρ των «ερυθρόλευκων», ξέσπασε κάνοντας λόγο για ντροπή.

Αναλυτικά το μήνυμα του Γιάννη Γκαγκαλούδη:

«Είστε ό,τι πιό σιχαμένο υπάρχει... Η ντροπή ντράπηκε... Υπάρχει θεός όμως... Δεν έχω δει ειλικρινά αυτό που έχει δώσει... 29-5 βολές και αυτό το σφύριγμα στο καλάθι...

Εμμετός και αηδία γι αυτό που έχετε δημιουργήσει και μας το παίζετε και ηθικοί ξεφτίλες.....ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΔΥΣΕΙ Ο ΗΛΙΟΣ!!!!».