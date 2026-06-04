Σλοτ ή Γκλάσνερ για τον πάγκο της Μίλαν!

Η Μίλαν, ύστερα από την κατάληψη της πέμπτης θέσης στη Serie A, με αποτέλεσμα η ομάδα του Μιλάνου να μείνει εκτός Champions League, έλυσε τη συνεργασία της με τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι και μετά την άρνηση του Άντονι Ιραόλα, προσέγγισε τον Άρνε Σλοτ, ο οποίος απολύθηκε από τη Λίβερπουλ.

Ο Ολλανδός τεχνικός, ο οποίος οδήγησε τους «κόκκινους» στην κατάκτηση του τίτλου της Premier League στην πρώτη σεζόν του στο «τιμόνι», δεν κατάφερε να δικαιώσει φέτος τις προσδοκίες, καθώς η ομάδα κατετάγη πέμπτη στο πρωτάθλημα.

Στη λίστα της ομάδας του Μιλάνου είναι και ο Αυστριακός Ολιβερ Γκλάσνερ, ο οποίος φεύγει από την Κρίσταλ Πάλας, αφού την οδήγησε στην κατάκτηση του κυπέλλου και στον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας της, αφού κέρδισε στον τελικό του Conference Ligue στη Λειψία τη Ράγιο Βαγιεκάνο με 1-0.