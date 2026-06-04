Ολυμπιακός για το φάουλ στον Φουρνιέ: «Δεν χρειάζεται κάποιο σχόλιο» (vid)

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτηση της στo instagram έδωσε μια νέα λήψη για το φάουλ που δόθηκε πάνω στον Εβάν Φουρνιέ από τον Κέντρικ Ναν, με τους «ερυθρόλευκους» να γράφουν ότι δεν χρειάζεται κάποιο σχόλιο...

Φαίνεται πως το τρίτο ημίχρονο του Game 1 του ΣΕΦ έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την αναμέτρηση των δυο «αιωνίων». Η φάση του φάουλ του Κέντρικ Ναν πάνω στον Εβάν Φουρνιέ έχει σηκώσει σάλο, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να δίνει μια διαφορετική λήψη σχετικά με την φάση.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτηση της στα social media έδωσε μια νέα λήψη, γράφοντας ότι δεν χρειάζεται κάποιο σχόλιο...

Δείτε το video: