Ολυμπιακός για το φάουλ στον Φουρνιέ: «Δεν χρειάζεται κάποιο σχόλιο» (vid)

Φαίνεται πως το τρίτο ημίχρονο του Game 1 του ΣΕΦ έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την αναμέτρηση των δυο «αιωνίων». Η φάση του φάουλ του Κέντρικ Ναν πάνω στον Εβάν Φουρνιέ έχει σηκώσει σάλο, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να δίνει μια διαφορετική λήψη σχετικά με την φάση.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτηση της στα social media έδωσε μια νέα λήψη, γράφοντας ότι δεν χρειάζεται κάποιο σχόλιο...
Δείτε το video:
Δεν χρειάζεται κάποιο σχόλιο…#OlympiacosBC pic.twitter.com/pXS5AcUpLs— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 3, 2026