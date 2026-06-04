DPG: «Έναν αγώνα που τα ανθρώπινα διαιτητικά λάθη ευνόησαν τον Παναθηναϊκό στην εποχή της νέας ΕΟΚ θα μου βρει κάποιος;»

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με ανάρτησή του στα social media, τοποθετήθηκε με αιχμηρό τρόπο για όσα συνέβησαν στο ΣΕΦ, με την διαιτησία που... έσπρωξε στη νίκη τον Ολυμπιακό στο Game 1 των τελικών της Basket League.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, συνέκρινε τις παλαιότερες εποχές στο μπάσκετ, κάνοντας αναφορά στα βήματα του Σπανούλη, ενώ αναρωτήθηκε αν υπάρχει ένα ματς που να έχει ευνοηθεί ο Παναθηναϊκός στη νέα εποχή της ΕΟΚ.

Aναλυτικά το μήνυμα του:

«Τις εποχές του κακού Βασιλακόπουλου πήρατε το πρωτάθλημα με τα επτά βήματα του Σπανούλη μπροστά στα μάτια του Αναστόπουλου. Ναι, του ίδιου διαιτητή που κάποιοι άγνωστοι είχαν δείρει.



Μπορεί κάποιος να μου βρει έναν αγώνα, στη «νέα» εποχή της ΕΟΚ, όπου τα ανθρώπινα διαιτητικά λάθη να ευνόησαν τον Παναθηναϊκό;



Υ.Γ. Ο Βασιλακόπουλος ήταν δηλωμένος ΠΑΣΟΚ. Δεν είχε κανέναν από πίσω να τον στηρίζει».