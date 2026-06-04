Ο Φλικ ζήτησε από την διοίκηση της Μπαρτσελόνα τον Γκβάρντιολ

Ο Χάνσι Φλικ ψάχνει για έναν αριστεροπόδαρο στόπερ και έχει στρέψει την προσοχή του στην Αγγλία και τον Κροάτη κεντρικό αμυντικό της Μάντσεστερ Σίτι.

Η ισπανική εφημερίδα «Mundo Deportivo» αναφέρει πως η Μπαρτσελόνα είχε στα χέρια της καταρχήν συμφωνία με τον ατζέντη του Αλεσάντρο Μπαστόνι, Τούλιο Τίντι, και απέμενε η συναίνεση της ομάδας του Μιλάνου για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, έχοντας συμβόλαιο με τους «νερατζούρι» μέχρι το καλοκαίρι του 2028, αλλά τελικά ο Γερμανός τεχνικός αποφάσισε πως δεν ταιριάζει στο αγωνιστικό σχήμα που έχει στο μυαλό του.

Αντίθετα εκτιμά πως ο Γιόρκο Γκβάρντιολ έχει όλα τα στοιχεία που ψάχνει και εισηγήθηκε την απόκτηση του από τη Μάντσεστερ Σίτι, όπως μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός της Μαδρίτης «COPE». Ο 24χρονος Κροάτης διεθνής σέντερ μπακ έχει συμβόλαιο με τους «πολίτες» μέχρι το 2028 και φέτος είχε αντιμετωπίσει προβλήματα τραυματισμών, αγωνιζόμενος σε 25 μόνο ματς.