Βρετανία: O Ίντρις Έλμπα χρίστηκε «ιππότης» από τον βασιλιά Κάρολο

Ο Ίντρις Έλμπα έλαβε τον τίτλο του ιππότη από τον βασιλιά Κάρολο σε τελετή στο Κάστρο του Ουίνδσορ, για την πορεία του στην τέχνη και την προσφορά του στους νέους.

Ο Ίντρις Έλμπα βρέθηκε στο Κάστρο του Ουίνδσορ, όπου έλαβε τιμητική διάκριση από τον βασιλιά Κάρολο για την προσφορά του στην τέχνη αλλά και για το έργο του υπέρ των νέων.

Ο Βρετανός ηθοποιός, γνωστός από τις σειρές «The Wire» και «Luther», έλαβε τον τίτλο του ιππότη σε τελετή στο Κάστρο του Ουίνδσορ, στο πλαίσιο των διακρίσεων με τις οποίες είχε τιμηθεί στη λίστα της Πρωτοχρονιάς.

Η βράβευσή του δεν αφορούσε μόνο την πορεία του στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, αλλά και τη δράση του σε ζητήματα εκπαίδευσης, ενδυνάμωσης κοινοτήτων και στήριξης των νέων.

Το 2022, ο Έλμπα ίδρυσε μαζί με τη σύζυγό του, Σαμπρίνα, το Elba Hope Foundation, οργανισμό που έχει στόχο την ενίσχυση κοινοτήτων, την εκπαίδευση, την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των νέων και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η σχέση του ηθοποιού με το βασιλικό ίδρυμα έχει προσωπική διαδρομή. Σε ηλικία 18 ετών είχε λάβει υποτροφία από το Prince’s Trust, το σημερινό King’s Trust, για να φοιτήσει στο Εθνικό Μουσικό Θέατρο Νέων στο Λονδίνο. Πέρυσι έγινε γνωστό ότι θα συνεργαστεί με τον βασιλιά Κάρολο για τη δημιουργία ντοκιμαντέρ με αφορμή τα 50 χρόνια από την ίδρυση του King’s Trust, το οποίο αναμένεται να προβληθεί στο Netflix το φθινόπωρο.

Στην ίδια τελετή τιμήθηκαν επίσης οι χρυσοί Ολυμπιονίκες Τζέιν Τόρβιλ και Κρίστοφερ Ντιν για την προσφορά τους στο καλλιτεχνικό πατινάζ και τη φιλανθρωπική τους δράση, καθώς και η ηθοποιός και κωμικός Μίρα Σιάλ για την προσφορά της στη λογοτεχνία, το θέατρο και τη φιλανθρωπία.

Πηγή: newsbomb.gr