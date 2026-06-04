Η Φενέρμπαχτσε έδωσε τα χέρια με τον Μουρίκι

Ο Κοσοβάρος επιθετικός αφήνει την Μαγιόρκα, για να συνεχίσει την καριέρα του στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Η διοίκηση της Ντόρτμουντ έχει αποφασίσει στο τέλος της σεζόν να παραχωρήσει τον Σερού Γκιρασί, ο οποίος έχει μεγάλες προτάσεις από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας και πρόσφατα απέρριψε πρόταση της Φενέρμπαχτσε.

Ετσι η τουρκική ομάδα στράφηκε στην Ισπανία και συμφώνησε με τον μάνατζερ του Βεντάτ Μουρίκι, ο οποίος παρά την εντυπωσιακή σεζόν, με 23 γκολ και μια ασίστ σε 37 ματς, δεν μπόρεσε να κρατήσει τη Μαγιόρκα στη La Liga.

Ετσι ο 32χρονος Κοσοβάρος φορ θα παίξει στην Τουρκία, έχοντας ήδη συμφωνήσει σε τριετές (2+1) συμβόλαιο συνεργασίας με τη «Φενέρ».

