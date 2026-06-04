Η Παρί κλείνει το 20χρονο Μπατράκοφ από την Λοκομοτίβ Μόσχας

O αθλητικός διευθυντής της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Κάμπος, στράφηκε ξανά προς την ανατολική Ευρώπη και ήρθε σε συμφωνία για την απόκτηση ενός ακόμη Ρώσου.

Σύμφωνα με την «L’ Equipe» ο 61χρονος Πορτογάλος παράγοντας, «αρχιτέκτονας» της Παρί των τελευταίων χρόνων, που κατέκτησε για δεύτερη σερί χρονιά το Champions League, ταξίδεψε υπό πλήρη μυστικότητα στη Ρωσία για να κλείσει τον Αλεξέι Μπατράκοφ.

Ο 20χρονος Ρώσος διεθνής επιθετικός μέσος έχει εντυπωσιάσει φέτος με τις εμφανίσεις του με τη φανέλα της Λοκομοτίβ Μόσχας και ο Κάμπος έκλεισε τα δικαιώματα του προσφέροντας 20 εκατ. ευρώ στη διοίκηση της ομάδας της πρωτεύουσας.

Ο Μπατράκοφ, με 11 συμμετοχές και τρία γκολ με τη φανέλα της εθνικής ομάδας, έχει φέτος 17 γκολ και 12 ασίστ σε 36 συμμετοχές με τη Λοκομοτίβ.