Οι Νεοϋορκέζοι άλωσαν την έδρα των «Σπιρουνιών» (105-95), έκαναν το 1-0 στην σειρά των τελικών του NBA και έκαναν το πρώτο βήμα για το πρώτο του πρωτάθλημα μετά το μακρινό 1973!

Οι Νικς έβγαλαν τρομερή αντίδραση στην διάρκεια του αγώνα, αφού βρέθηκαν να χάνουν ακόμη και με 14 πόντους, όμως έπαιξαν τρομερή άμυνα, μπλόκαραν τα ατού των Σπερς και έφυγαν από το Σαν Αντόνιο με μια τεράστια νίκη.

Πλέον, οι Σπερς καλούνται να βγάλουν αντίδραση στο Game 2 που θα διεξαχθεί και πάλι στην έδρα τους, με τους γηπεδούχους να τα βρίσκουν σκούρα απέναντι στους Νικς και βρίσκονται με το... καλημέρα με την πλάτη στον τοίχο στη σειρά.

Το ματς

Οι Σπερς έκαναν πολύ καλή εκκίνηση στην αναμέτρηση και έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 19-27, καταφέρνοντας να διατηρήσουν το προβάδισμά τους μέχρι και την λήξη του ημιχρόνου (55-48).

Οι γηπεδούχοι, μάλιστα ξεκίνησαν εξαιρετικά το τρίτο δωδεκάλεπτο, φτάνοντας την διαφορά μέχρι τους 14 πόντους (65-51), όμως σε εκείνο το σημείο ήρθε η αφύπνιση για τους Νικς, που ξεκίνησαν μια επική αντεπίθεση.

Το μεγάλο comeback των Νικς

Οι Νεοϋορκέζοι έτρεξαν επί μέρους 28-21 στην τρίτη περίοδο, «έσβησαν» την διαφορά των 14 πόντων, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν στην καθοριστική τέταρτη περίοδο στην ισοπαλία (76-76), με τους Νικς να έχουν υπέρ τους την ψυχολογία.

Στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, οι Νικς «έσφιξαν» την άμυνά τους, με τους Σπερς να παίρνουν τραβηγμένες προσπάθειες, ενώ ο Ανουνόμπι έδωσε λύσεις στους φιλοξενούμενους από την περιφέρεια, με τα τρίποντά του να «σκοτώνουν» τους Σπερς.

Έτσι, οι Νικς έκαναν επί μέρους 29-19 στην τελευταία περίοδο και έφυγαν από το Frost Bank Center, με μια τεράστια νίκη που τους βάζει από νωρίς σε θέση οδηγού για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

O Tζέιλεν Μπράνσον με 30 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα να ξεχωρίζει από την πλευρά των Σπερς, έχοντας 26 πόντους, 12 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης