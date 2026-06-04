Ο Παναθηναϊκός, ο Μπενεντέτι και τα tips που τον συνοδεύουν

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για τον 25χρονο αριστερό μπακ της Εστουντιάντες που συνδέθηκε με το Τριφύλλι.

Από την Αργεντινή προέκυψε τις τελευταίες ώρες το όνομα του Γκαστόν Μπενεντέτι για τον Παναθηναϊκό.

Δημοσιεύματα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής υποστηρίζουν πως οι «πράσινοι» έχουν πραγματοποιήσει επαφή με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη πρόταση ή διαπραγμάτευση με την Εστουντιάντες.

Πέρα από το κατά πόσο η υπόθεση μπορεί να προχωρήσει, υπάρχουν ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία που εξηγούν γιατί ο 25χρονος αριστερός μπακ έχει αρχίσει να προσελκύει το ενδιαφέρον ομάδων από διαφορετικές αγορές με φόντο το καλοκαιρινό παζάρι.

Το πρώτο και σημαντικότερο αφορά το τάιμινγκ. Ο Μπενεντέτι βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο της καριέρας του, καθώς πλησιάζει προς τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του (λήγει τον Δεκέμβριο του ΄27) με την Εστουντιάντες.

Σε τέτοιες περιπτώσεις οι αργεντίνικοι σύλλογοι συνηθίζουν να εξετάζουν σοβαρά προτάσεις προκειμένου να μη χάσουν την ευκαιρία να αποκομίσουν οικονομικό όφελος από έναν ποδοσφαιριστή που έχει ήδη...χτίσει αξία στην αγορά.

Παράλληλα, στην προκειμένη περίπτωση δεν πρόκειται απλά για έναν παίκτη που απλώς πέρασε από τις ακαδημίες του συλλόγου.

Ο Μπενεντέτι είναι γέννημα-θρέμμα της Εστουντιάντες και ένα από τα παιδιά του οργανισμού. Έχει περάσει όλα τα στάδια εξέλιξης μέσα στον σύλλογο και χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης στις τάξεις των οπαδών του συλλόγου.

Ενδιαφέρον έχει και η διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να καθιερωθεί. Το 2022 παραχωρήθηκε δανεικός στη Γκιγιέρμο Μπράουν για να αποκτήσει αγωνιστικές παραστάσεις.

Όταν επέστρεψε, λίγοι περίμεναν ότι θα καταφέρει να μονιμοποιηθεί τόσο γρήγορα στο βασικό σχήμα. Ωστόσο κέρδισε την εμπιστοσύνη του προπονητικού επιτελείου και εξελίχθηκε σε βασικό γρανάζι της αριστερής πλευράς.

Αγωνιστικά, στην Αργεντινή δεν τον χαρακτηρίζουν ως έναν κλασικό αμυντικογενή αριστερό μπακ.

Αντιθέτως, χαρακτηρίζεται ως ένας επιθετικογενής φουλ - μπακ με ένταση, συνεχείς προωθήσεις και διάθεση να συμμετέχει στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού. Του αρέσει να πατά ψηλά στο γήπεδο, να δίνει πλάτος και να λειτουργεί σχεδόν ως μπακ - εξτρέμ όταν οι συνθήκες το απαιτούν.

Ένα ακόμη στοιχείο που ανεβάζει τις μετοχές του είναι οι παραστάσεις που έχει αποκτήσει σε διεθνές επίπεδο. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει συμμετοχές σε Copa Libertadores και Copa Sudamericana, γεγονός που του προσφέρει εμπειρίες από απαιτητικά παιχνίδια και υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού.

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι εκτός από τον Παναθηναϊκό, στο κάδρο εμφανίζονται ομάδες όπως η Κρουζέιρο, η Σάντος και το Ορλάντο Σίτι.