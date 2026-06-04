Ξεκάθαρος ο Κρίστενσεν: «Θέλω να μείνω στην Μπαρτσελόνα»

Ο Αντρέας Κρίστενσεν, που έχει συνδεθεί με τον Παναθηναϊκό, εξέφρασε ευθέως την επιθυμία του να παραμείνει στην Μπαρτσελόνα.

Το συμβόλαιο του Δανού κεντρικού αμυντικού με την Μπαρτσελόνα εκπνέει και το όνομά του συνδέθηκε με τον Παναθηναϊκό λόγω Νίστρουπ, παρότι εξαρχής ήταν δεδομένο πως πρόκειται για μια πολύ δύσκολη υπόθεση.

Στην Ισπανία λοιπόν υποστηρίζουν ότι ο Κρίστενσεν θα παραμείνει στους Καταλανούς, ανανεώνοντας για άλλα δύο χρόνια την συνεργασία του με τους «μπλαουγκράνα», κάτι που αποτελεί επιθυμία και του Χάνσι Φλικ, ο οποίος τον εμπιστεύεται απόλυτα.

Όσον αφορά τον ίδιο τον έμπειρο αμυντικό, εξέφρασε ευθέως την πρόθεσή του να μείνει στην Μπαρτσελόνα: «Ναι, αυτό είναι το μόνο που μπορώ να επιβεβαιώσω. Ότι θέλω να παραμείνω στη Μπαρτσελόνα. Δεν υπάρχουν πολλά νέα να αναφέρω Δεν έχω πολλά να μοιραστώ, αλλά ελπίζω να μπορέσω να το κάνω σύντομα. Όλοι ξέρουν τι θέλω και πού είναι το μυαλό μου, οπότε ελπίζω όλα να μπουν στη θέση τους σύντομα» ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του.