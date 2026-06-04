Ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε καταδικάστηκε για «υποκίνηση σε παράνομο στοιχηματισμό»

Ο απερχόμενος πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Σαντετίν Σαράν, καταδικάστηκε την Πέμπτη σε 2,5 χρόνια φυλάκισης για «υποκίνηση σε παράνομο στοιχηματισμό», όπως αναφέρει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Οι τουρκικές αρχές κατηγόρησαν τον Τουρκο-Αμερικανό επιχειρηματία ότι μετέδιδε διαφημίσεις για παράνομους ιστότοπους στοιχημάτων σε μια πλατφόρμα βίντεο που ανήκει σε εταιρεία συμμετοχών δικής του ιδιοκτησίας.

Ο Σαράν, ο οποίος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να ασκήσει έφεση, υποστήριξε ότι οι διαφημίσεις γυρίστηκαν εντός αθλητικών εγκαταστάσεων και δεν μεταδόθηκαν σκόπιμα από την διαδικτυακή πλατφόρμα του, S Sport.

Η ποινή του δεν περιλαμβάνει ένταλμα για την άμεση φυλάκισή του. Ένας από τους αδελφούς και επιχειρηματικούς συνεργάτες του Σαράν έλαβε την ίδια ποινή, μαζί με πρόστιμο 562.500 τουρκικών λιρών (περίπου 10.500 ευρώ), σύμφωνα πάντα με το Anadolu.

Ο Σαράν εξελέγη πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε το Σεπτέμβριο του 2025 και πρόκειται να αποχωρήσει από τη θέση του στα τέλη του μήνα.