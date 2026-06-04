Επιβλητικά στον πρώτο της major τελικό η Αντρέεβα!

Η Μίρα Αντρέεβα χρειάστηκε μόλις 76 λεπτά για να σταματήσει τη Μάρτα Κόστγιουκ και να προκριθεί για πρώτη φορά σε τελικό Grand Slam!

Πιο ώριμη από ποτέ η 19χρονη Ρωσίδα (Νο.8), «υπέταξε» την 23χρονη Ουκρανή (Νο.15) με 6-1, 6-3 και θα διεκδικήσει το Σάββατο (6/6) τον τίτλο του Roland Garros είτε απέναντι στην παρτενέρ της στο διπλό Ντιάνα Σνάιντερ, είτε κόντρα στη Μάγια Χβαλίνσκα.

Η νεαρή τενίστρια μπόρεσε να ελέγξει απόλυτα τον δυνατό αέρα (σε αντίθεση με την Κόστγιουκ που έκανε σωρεία αβίαστων λαθών) και έδειξε από το πρώτο γκέιμ ότι θα ήταν... αφεντικό στην αναμέτρηση, έχοντας σε μεγάλη μέρα το backhand της!

Παρότι κινδύνεψε λίγο στο δεύτερο σετ και είχε «απέναντι» το κοινό, που ήθελε μεγαλύτερο σε διάρκεια ματς, η Μίρα διατήρησε την αυτοκυριαρχία της και έφτασε στην πρώτη νίκη της σε βάρος της Κόστγιουκ (1-2).

Κατάφερε, μάλιστα, να υποχρεώσει την Ουκρανή στην πρώτη φετινή ήττα της στο χώμα, μετά από 16 διαδοχικές νίκες (συν μία με την εθνική) και δύο τίτλους (Ρουέν, Μαδρίτη).

Η Μίρα, λοιπόν, πήρε μεγάλο προβάδισμα με 4-0 στο πρώτο σετ με επίθεση στο δεύτερο σερβίς της αντιπάλου της και είχε πέντε ευκαιρίες για το 5-0, πριν τελικά κλείσει τον αγώνα όταν πήρε τις μπάλες στο 5-1.

Πέρασε γρήγορα μπροστά και στο δεύτερο σετ, όμως η Κόστγιουκ «ζωντάνεψε» προσωρινά όταν μείωσε σε 4-3. Στη συνέχεια, ωστόσο, είχε ένα ακόμα απογοητευτικό service game, με συνέπεια να δεχτεί άλλο ένα μπρέικ και να «παραδοθεί» οριστικά όταν σέρβιρε για τη νίκη η Αντρέεβα.