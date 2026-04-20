Ο Στέφανος Γιουρέλης νέος διευθύνων σύμβουλος στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να βασανίζεται σε αγωνιστικό επίπεδο, μπορεί να ετοιμάζεται να αλλάξει (ξανά και ξανά...) προπονητή, καθώς όλες οι ενδείξεις οδηγούν στο τέλος της συνεργασίας του με τον Ράφα Μπενίτεθ μόλις ολοκληρωθούν τα play off, όμως οι προσθήκες εντός της ΠΑΕ Παναθηναϊκός συνεχίζονται. Γράφει ο Βασίλης Βέργης.

Θα μου πείτε ότι αυτό ουδόλως μπορεί να αποτελέσει "σημαντική είδηση" για τους επί 16 χρόνια βασανισμένους οπαδούς του τριφυλλιού, δεν παύει όμως να είναι είδηση.

Αυτή τη φορά το νέο πρόσωπο ουδεμία σχέση έχει με το χώρο του ποδοσφαίρου, όμως διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε έναν πολύ σημαντικό τομέα τα τελευταία "Μνημονιακά" χρόνια στην οικονομική ζωή της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, κ. Στέφανος Γιουρέλης, μέχρι πρότινος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, παρουσιάστηκε σήμερα στα γραφεία της ΠΑΕ και ανέλαβε χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, συνεργασία την οποία οι πράσινοι αναμένεται να ανακοινώσουν εντός των επόμενων ωρών.

Ο κ. Γιουρέλης παρέμεινε στο Υπερταμείο από την ίδρυσή του και για 8 χρόνια και αποχώρησε (και από θέση συμβούλου) στις 31 Μαϊου του 2025.

Η σχετική ανακοίνωση του Υπερταμείου για την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον κ. Γιουρέλη, πριν από ένα χρόνο, ανέφερε τα εξής:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης του Υπερταμείου εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες στον απερχόμενο Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Στέφανο Γιουρέλη, για την πολύτιμη και πολυετή προσφορά του στον Οργανισμό, με την ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας του.Από την ίδρυση του Υπερταμείου, ο κ. Γιουρέλης επέβλεψε και καθοδήγησε την ανάπτυξη και την εξέλιξη της εταιρείας στη μορφή που έχει σήμερα. Κατά τη διάρκεια των οκτώ ετών υπηρεσίας του, ολοκλήρωσε δύο στρατηγικά σχέδια και έπαιξε καταλυτικό ρόλο στις δύο φάσεις μετασχηματισμού του Υπερταμείου. Παράλληλα προσέφερε την αμέριστη υποστήριξη και συνεργασία του προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, συμμετέχοντας ενεργά σε όλες τις στρατηγικές αποφάσεις και την υλοποίησή τους. Η αποτελεσματικότητά του αντικατοπτρίζεται στην ενίσχυση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας των θυγατρικών και στην ανάπτυξη τεχνολογικών δυνατοτήτων και καινοτομιών για τον Οργανισμό και τις θυγατρικές του. Υπηρέτησε με αφοσίωση, δέσμευση και διοικητική δικαιοσύνη, χαρακτηριστικά που αναγνωρίστηκαν από όλους τους συναδέλφους, συνεργάτες και το προσωπικό. Η καθαρή σκέψη του και η τεκμηριωμένη κατανόηση των ζητημάτων θα λείψουν. Το Διοικητικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης εύχονται ό,τι καλύτερο στις μελλοντικές του επιδιώξεις».