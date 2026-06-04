Στην τελική ευθεία για την έναρξη των εργασιών στο γήπεδο της Καλαμάτας

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενέκρινε το πρακτικό της διαγωνιστικής διαδικασίας, ανοίγοντας τον δρόμο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Το έργο της λειτουργικής αναβάθμισης του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας, έχει προϋπολογισμό 1.733.400 ευρώ και προβλέπει παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις του σταδίου με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της συνολικής εικόνας της σημαντικότερης αθλητικής υποδομής της Μεσσηνίας.

Τα έργα θα έχουν διάρκεια 3-4 μήνες και η Καλαμάτα ψάχνει έδρα για το πρωτάθλημα της Super League με υποψήφια γήπεδα αυτό της Τρίπολης και το «Κλεάνθης Βικελίδης».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας eleftheriaonline βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και η σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση λειτουργικού εξοπλισμού, προϋπολογισμού 266.600 ευρώ, στο πλαίσιο της βελτίωσης και αναβάθμιση υποδομών του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας».

Με την ολοκλήρωση των δύο παρεμβάσεων, το Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας αναμένεται να αποκτήσει αναβαθμισμένες υποδομές, ενισχύοντας τις δυνατότητες φιλοξενίας αθλητικών διοργανώσεων αλλά και της «Μαύρης Θύελλας» στην Super league και προσφέροντας καλύτερες συνθήκες άθλησης σε αθλητές, σωματεία και πολίτες.

Η αναβάθμιση του σταδίου εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα έργων που υλοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου για τη βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την ενίσχυση του μαζικού και αγωνιστικού αθλητισμού.