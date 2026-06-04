«Ματιές» του Άρη Betsson στον Άντε Ζίζιτς

Την περίπτωση του Άντε Ζίζιτς εξετάζει ο Άρης Betsson.

Το όνομα του 29χρονου Κροάτη σέντερ και πρώην ΝΒΑer (Κλίπερς 2017-2020) βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα του Βασίλη Σπανούλη, χωρίς όμως αυτό να τίθεται σε προτεραιότητα. Ο Έλληνας τεχνικός εξετάζει κι άλλες περιπτώσεις για τη θέση του σέντερ, αναζητώντας παίκτη με μεγαλύτερη αθλητικότητα και έκρηξη.

Ο Ζίζιτς ανήκει στην Μπεσίκτας, με την οποία είχε φέτος 12.6 πόντους με 68.5% στα δίποντα και 7.5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 22 αγώνες στο Eurocup, ενώ στην κανονική περίοδο του τουρκικού πρωταθλήματος είχε 12.3 πόντους και 6.3 ριμπάουντ σε σύνολο 24 αγώνων. Αυτή την περίοδο ο Ζίζιτς συνεχίζει με την Μπεσίκτας στα ημιτελικά του πρωταθλήματος (1-0 κόντρα στην Μπαχτσέσεχιρ), με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται με το τέλος της σεζόν.

Τα προηγούμενα χρόνια και μετά το ΝΒΑ, ο Ζίζιτς αγωνίστηκε κατά σειρά σε Μακάμπι Τελ Αβίβ (2020-22), Αναντολού Εφές (2022-23) και Βίρτους Μπολόνια (2023-25), διαρκώς στη Euroleague. Στην περσινή του σεζόν στη Euroleague με τη Βίρτους είχε 8 πόντους και 3.8 ριμπάουντ σε 16.6 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο σε 25 παιχνίδια.

Οι καλύτερες στιγμές του Ζίζιτς με τη Βίρτους τη σεζόν 2024-25: