Η Παρί έβγαλε αντίδραση «πάτησε» την Σολέ και ισοφάρισε σε 1-1

Οι Παριζιάνοι μετά την ήττα στο Game 1 της σειράς με την Σολέ, αντέδρασαν, επικράτησαν με το επιβλητικό 100-77, φέρνοντας την σειρά στα ίσα (1-1).

Η Παρί δεν έκανε καλή εκκίνηση στο ματς και η Σολέ προηγήθηκε με 20-30 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως η συνέχεια ανήκε αποκλειστικά στους γηπεδούχους, που κυριάρχησαν.

Οι Παριζιάνοι, αφού έφεραν... τούμπα το ματς στα μέσα της τρίτης περιόδου, δεν κοίταξαν ξανά πίσω, φτάνοντας με χαρακτηριστική άνεση στο νικηφόρο αποτέλεσμα.

Ο Ναντίρ Ίφι με 19 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος της Παρί, με τον Τζέραρντ Αγιαγί να ξεχωρίζει για την Σολέ έχοντας 17 πόντους και μια ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 20-30, 45-50, 77-68, 100-77